Сегодня - разве что в отдельно взятых городах. Уже фаза активного роста притормозилась... Сейчас возможно чуть опустимся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:19
Тренд змінили 1 серпня коли обрізали аукціон ОВДП. Тепер курс піде туди де він мав бути 26 - 26,2 за доляр.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:20
И не забывайте, что в среду будет погашение на 6 ярдов, а продадут только на 3...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:23
Хоть и не в тему, https://www.kommersant.ru/doc/4052311?from=main_4 Громкий звоночек. Будущий спикер русскому изданию..... Полгода назад уже бы закрыли в сизо сбу...
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