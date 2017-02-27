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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18

  Doctor написав:Стартанули жваво звичайно на мб. Готівка думаю 26 сьогодні повинна пробити.
Чекаємо пост 2006-го що ще дорожче може злити нікомунепотрібного :mrgreen:

Сегодня - разве что в отдельно взятых городах. Уже фаза активного роста притормозилась... Сейчас возможно чуть опустимся.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:19

  twin написав:
  asti написав:В среду - 26...
Якщо підемо на 26 це вже буде зміна тренду.
Тренд змінили 1 серпня коли обрізали аукціон ОВДП. Тепер курс піде туди де він мав бути 26 - 26,2 за доляр.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:20

И не забывайте, что в среду будет погашение на 6 ярдов, а продадут только на 3...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для тех, кто помнит Пургена, вот его недавний сон по валютам:
02.08.2019 "Курс гривні".
Вчора заїхав до purgen-а. Трохи бухнули. Заснули в обнімку...
Наснив курс. Показали ніби фішечки, де були намальовані циферки курсу. Найменша цифра була 22 а найбільша 26. МИР!
Его канал в телеграме: https://t.me/wgalix
И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут: https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart
chatmag
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:53

  Яша написав:Хоть и не в тему, https://www.kommersant.ru/doc/4052311?from=main_4 Громкий звоночек. Будущий спикер русскому изданию..... Полгода назад уже бы закрыли в сизо сбу...

*Відправлено з Чату


почему не в тему? Очень в тему:
"— Земельная реформа на каком месте (на Украине мораторий на продажу сельхозземель.— “Ъ”)?
— Думаю, это не первоочередной вопрос, но это важный вопрос, который нужно будет решать."

А то тут уже начали делить нерезовские деньги под землю, которые прийдут ещё до нового года.
Ну а всё остальном вью - традиционно-поверхностный набор тезисов за всё абстрактно-хорошее против всего абстрактно-плохого. Ну ещё месяц-другой можно послушать. :wink:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:57

  lrs7719 написав:Ну а всё остальном вью - традиционно-поверхностный набор тезисов за всё абстрактно-хорошее против всего абстрактно-плохого. Ну ещё месяц-другой можно послушать. :wink:

Молча слушать при этом тихо покупая валюту :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:05

А Минфин психанул , ОВГЗ те которые типо 5 летки уже выпущенно на 20,350 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эти лохвесторы в ОВДП ещё не поняли в какую ловушку попали. За полгода влили $3 млрд и думают, что ухватили там кого то за бороду.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:09

Сегодня с утра Китай ответил Трампу на торговую войну, впервые снизив курс юаня до 7 юаней за доллар. Тем самым торговая война стала прогрессировать до валютной войны. Плюс к этому Китай заявил, что государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.
Живите своим умом!
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