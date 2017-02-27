Сегодня - разве что в отдельно взятых городах. Уже фаза активного роста притормозилась... Сейчас возможно чуть опустимся.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:18
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:19
Тренд змінили 1 серпня коли обрізали аукціон ОВДП. Тепер курс піде туди де він мав бути 26 - 26,2 за доляр.
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:20
И не забывайте, что в среду будет погашение на 6 ярдов, а продадут только на 3...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для тех, кто помнит Пургена, вот его недавний сон по валютам:
02.08.2019 "Курс гривні".
Вчора заїхав до purgen-а. Трохи бухнули. Заснули в обнімку...
Наснив курс. Показали ніби фішечки, де були намальовані циферки курсу. Найменша цифра була 22 а найбільша 26. МИР!
Его канал в телеграме:
И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут:
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:53
почему не в тему? Очень в тему:
"— Земельная реформа на каком месте (на Украине мораторий на продажу сельхозземель.— “Ъ”)?
— Думаю, это не первоочередной вопрос, но это важный вопрос, который нужно будет решать."
А то тут уже начали делить нерезовские деньги под землю, которые прийдут ещё до нового года.
Ну а всё остальном вью - традиционно-поверхностный набор тезисов за всё абстрактно-хорошее против всего абстрактно-плохого. Ну ещё месяц-другой можно послушать.
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:57
Молча слушать при этом тихо покупая валюту
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:05
А Минфин психанул , ОВГЗ те которые типо 5 летки уже выпущенно на 20,350 млрд
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Эти лохвесторы в ОВДП ещё не поняли в какую ловушку попали. За полгода влили $3 млрд и думают, что ухватили там кого то за бороду.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:09
Сегодня с утра Китай ответил Трампу на торговую войну, впервые снизив курс юаня до 7 юаней за доллар. Тем самым торговая война стала прогрессировать до валютной войны. Плюс к этому Китай заявил, что государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.
Живите своим умом!
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