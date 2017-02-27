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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17111712171317141715>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:10

  Zebra написав:Эти лохвесторы в ОВДП ещё не поняли в какую ловушку попали. За полгода влили $3 млрд и думают, что ухватили там кого то за бороду.

Ох, глупцы .....!))))
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:10

  chatmag написав:Для тех, кто помнит Пургена, вот его недавний сон по валютам:
02.08.2019 "Курс гривні".
Вчора заїхав до purgen-а. Трохи бухнули. Заснули в обнімку...
Наснив курс. Показали ніби фішечки, де були намальовані циферки курсу. Найменша цифра була 22 а найбільша 26. МИР!
Его канал в телеграме: https://t.me/wgalix
И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут: https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart

Нажаль у сні він дати не бачив! :D
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:11

  Zebra написав:Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±

вища ймовірність, що такого курсу не буде в указаний період 8)
#noFOMO
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:16

  zzzzzz написав:
  lrs7719 написав:Ну а всё остальном вью - традиционно-поверхностный набор тезисов за всё абстрактно-хорошее против всего абстрактно-плохого. Ну ещё месяц-другой можно послушать. :wink:

Молча слушать при этом тихо покупая валюту :mrgreen:


или импортную технику. Ноут обновил на прошлой неделе - пока заказывал - цена на 200 грн упала - мелочь - но приятно :)
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:18

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±

вища ймовірність, що такого курсу не буде в указаний період 8)

Ви праві, 30 взимку не буде, чекаю на 38. :D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22

от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 05 сер, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22

  sinus написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±

вища ймовірність, що такого курсу не буде в указаний період 8)

Ви праві, 30 взимку не буде, чекаю на 38. :D

До Нового Года или после?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

о, кабанчики повылазили... значит пик достигнут
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:23

  zzzzzz написав:..государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.

укрзёрнышко будет подвинуто в сторонку..если пойдёт спад отгрузки на вывоз, то так и есть
морда
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:25

  морда написав:
  zzzzzz написав:..государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.

укрзёрнышко будет подвинуто в сторонку..если пойдёт спад отгрузки на вывоз, то так и есть


Я думаю уркзерено не конкурируют с США...
Живите своим умом!
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