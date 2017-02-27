Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:10
Zebra написав:
Эти лохвесторы в ОВДП ещё не поняли в какую ловушку попали. За полгода влили $3 млрд и думают, что ухватили там кого то за бороду.
Ох, глупцы .....!))))
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:10
chatmag написав:
Для тех, кто помнит Пургена, вот его недавний сон по валютам:
02.08.2019 "Курс гривні".
Вчора заїхав до purgen-а. Трохи бухнули. Заснули в обнімку...
Наснив курс. Показали ніби фішечки, де були намальовані циферки курсу. Найменша цифра була 22 а найбільша 26. МИР!
Его канал в телеграме:
https://t.me/wgalix
И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут:
https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart
Нажаль у сні він дати не бачив!
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:11
Zebra написав:
Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±
вища ймовірність, що такого курсу не буде в указаний період
#noFOMO
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22
от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Востаннє редагувалось
Alex2007
в Пон 05 сер, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22
До Нового Года или после?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:22
о, кабанчики повылазили... значит пик достигнут
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:23
zzzzzz написав:
..государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.
укрзёрнышко будет подвинуто в сторонку..если пойдёт спад отгрузки на вывоз, то так и есть
морда
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:25
морда написав: zzzzzz написав:
..государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.
укрзёрнышко будет подвинуто в сторонку..если пойдёт спад отгрузки на вывоз, то так и есть
Я думаю уркзерено не конкурируют с США...
Живите своим умом!
zzzzzz
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