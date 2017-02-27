Додано: Пон 05 сер, 2019 12:29

Kvartal-34 написав: Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают

Представления у нас о жизни в СА слишком мифологизированы. Первое знакомство тут же развеивает все мифы. Обычная развивающаяся страна. С простыми красивыми, скромными в быту и добрыми людьми. Они совсем не похожи на тех надутых индюков с заседаний ОПЕК, которых мы видим по телику. Одеты совершенно одинаково - мужчины в белой кадуре, женщины в черной абае. Я спросил у одной местной продвинутой тьолки, зачем они ходят по дорогим бутикам, если из дома можно выходить только в черной абае? - Как ?! - удивилась она, - А дома для мужа???!!!В этой связи у меня к вам просьба, заставьте ваших нюрок выбросить рваные лосины и застиранные майки для дома и оденьте их для себя в бутиках, плиз.Может это поспособствует увеличению рождаемости ...В салонах машины от 200 тыщ до нескольких миллионов. Но это для членов королевской семьи. По нашему, для олигархов. А по городу пипл ездит на машинах как вы в Киеве. Может даже еще проще.Жизнь там скромна. Безалкогольна и очень скучна. Средневековье.Не завидуйте. И радуйтесь, что вы в Украине.Проверяйте ваши мифы у меня.