Kvartal-34 написав: Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают
Представления у нас о жизни в СА слишком мифологизированы. Первое знакомство тут же развеивает все мифы. Обычная развивающаяся страна. С простыми красивыми, скромными в быту и добрыми людьми. Они совсем не похожи на тех надутых индюков с заседаний ОПЕК, которых мы видим по телику. Одеты совершенно одинаково - мужчины в белой кадуре, женщины в черной абае. Я спросил у одной местной продвинутой тьолки, зачем они ходят по дорогим бутикам, если из дома можно выходить только в черной абае? - Как ?! - удивилась она, - А дома для мужа???!!! В этой связи у меня к вам просьба, заставьте ваших нюрок выбросить рваные лосины и застиранные майки для дома и оденьте их для себя в бутиках, плиз. Может это поспособствует увеличению рождаемости ... В салонах машины от 200 тыщ до нескольких миллионов. Но это для членов королевской семьи. По нашему, для олигархов. А по городу пипл ездит на машинах как вы в Киеве. Может даже еще проще. Жизнь там скромна. Безалкогольна и очень скучна. Средневековье. Не завидуйте. И радуйтесь, что вы в Украине. Проверяйте ваши мифы у меня.
zzzzzz написав:Сегодня с утра Китай ответил Трампу на торговую войну, впервые снизив курс юаня до 7 юаней за доллар. Тем самым торговая война стала прогрессировать до валютной войны. Плюс к этому Китай заявил, что государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.
основная проблема в том, что на 3 бакса Китай может ответить только 1 = Курс юаня и рынок акций Китая снижаются, но СМИ Поднебесной пока не спешат комментировать вчерашние слова Дональда Трампа о том, что 1 сентября США на 10% повысят пошлины на китайские товары объемом $300 млрд. Неудовольствие этим событием выразил лишь министр внешней торговли Китая, а остальные официальные лица молчат.
Возможности Пекина ответить на недружелюбные действия американцев ограничены тем фактом, что поток товаров из Китая в США значительно превышает встречный. Теперь, когда Поднебесная и так отказалась от закупки многих наименований американской сельхозпродукции, вариантов действий у нее осталось еще меньше.
Пекин уже повысил пошлины на американские товары объемом $110 млрд, поэтому, исходя из торговых данных за 2018 год, нетронутыми пока остаются товары объемом $45 млрд.
«Если твит Трампа воплотится в жизнь, то мы ждем соответствующей реакции и от Китая», - пишут эксперты Bloomberg. - «Это будет означать повышение пошлин на товары из США. Однако, мы не думаем, что Китай выстрелит себе в ногу и начнет притеснять американские компании или продавать трежерис».
Поднебесная уже приостановила или полностью отказалась от покупки американской свинины и соевых бобов, благодаря чему в первом полугодии объем экспорта товаров из США в Китай снизился на 30% относительно показателей прошлого года. Поэтому первый удар могут почувствовать на себе, например, американские автопроизводители, если Пекин вернет повышенные пошлины на их продукцию, которые были сняты в знак доброй воли.
А теперь вопрос: каким образом минфин будет выполнять дальнейшее привлечение грн через размещение овгз в оочень больших размерах следующие года 2 (для погашения долгов)? Смысл им Сейчас делать девал на 50%, пока у народа есть спрос на них? Если сделать девал на 50% (вообще, до цифры 30+- грн/дол), то в овгз будут заходить единицы, остальные будут стрематься туда заходить еще год-два. (хотя при этом уйдут другие дисбалансы). Но опять таки: есть важная цель показать красивую инфляцию, что при курсе за 30 нереально...