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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1712171317141715>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:29

  Kvartal-34 написав: Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают


Представления у нас о жизни в СА слишком мифологизированы. Первое знакомство тут же развеивает все мифы. Обычная развивающаяся страна. С простыми красивыми, скромными в быту и добрыми людьми. Они совсем не похожи на тех надутых индюков с заседаний ОПЕК, которых мы видим по телику. Одеты совершенно одинаково - мужчины в белой кадуре, женщины в черной абае. Я спросил у одной местной продвинутой тьолки, зачем они ходят по дорогим бутикам, если из дома можно выходить только в черной абае? - Как ?! - удивилась она, - А дома для мужа???!!!
В этой связи у меня к вам просьба, заставьте ваших нюрок выбросить рваные лосины и застиранные майки для дома и оденьте их для себя в бутиках, плиз. :oops: Может это поспособствует увеличению рождаемости ... :oops:
В салонах машины от 200 тыщ до нескольких миллионов. Но это для членов королевской семьи. По нашему, для олигархов. А по городу пипл ездит на машинах как вы в Киеве. Может даже еще проще.
Жизнь там скромна. Безалкогольна и очень скучна. Средневековье.
Не завидуйте. И радуйтесь, что вы в Украине.
Проверяйте ваши мифы у меня.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:Сегодня с утра Китай ответил Трампу на торговую войну, впервые снизив курс юаня до 7 юаней за доллар. Тем самым торговая война стала прогрессировать до валютной войны. Плюс к этому Китай заявил, что государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.


основная проблема в том, что на 3 бакса Китай может ответить только 1
=
Курс юаня и рынок акций Китая снижаются, но СМИ Поднебесной пока не спешат комментировать вчерашние слова Дональда Трампа о том, что 1 сентября США на 10% повысят пошлины на китайские товары объемом $300 млрд. Неудовольствие этим событием выразил лишь министр внешней торговли Китая, а остальные официальные лица молчат.

Возможности Пекина ответить на недружелюбные действия американцев ограничены тем фактом, что поток товаров из Китая в США значительно превышает встречный. Теперь, когда Поднебесная и так отказалась от закупки многих наименований американской сельхозпродукции, вариантов действий у нее осталось еще меньше.

Пекин уже повысил пошлины на американские товары объемом $110 млрд, поэтому, исходя из торговых данных за 2018 год, нетронутыми пока остаются товары объемом $45 млрд.

«Если твит Трампа воплотится в жизнь, то мы ждем соответствующей реакции и от Китая», - пишут эксперты Bloomberg. - «Это будет означать повышение пошлин на товары из США. Однако, мы не думаем, что Китай выстрелит себе в ногу и начнет притеснять американские компании или продавать трежерис».

Поднебесная уже приостановила или полностью отказалась от покупки американской свинины и соевых бобов, благодаря чему в первом полугодии объем экспорта товаров из США в Китай снизился на 30% относительно показателей прошлого года. Поэтому первый удар могут почувствовать на себе, например, американские автопроизводители, если Пекин вернет повышенные пошлины на их продукцию, которые были сняты в знак доброй воли.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:34

  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:35

А перепалка США - Китай это да... Если обвалится сектор китайских корпоративных облигаций... Мало не покажется!!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
Вот и я на днях пытаясь понять какой курс компенсируют % по ОВГЗ случайно набрал на калькуляторе 39 вместо 30 к чему бы это...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:38

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

а якщо рахувати від 21,7 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:41

  J написав:
  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

а якщо рахувати від 21,7 ?

Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А теперь вопрос: каким образом минфин будет выполнять дальнейшее привлечение грн через размещение овгз в оочень больших размерах следующие года 2 (для погашения долгов)? Смысл им Сейчас делать девал на 50%, пока у народа есть спрос на них?
Если сделать девал на 50% (вообще, до цифры 30+- грн/дол), то в овгз будут заходить единицы, остальные будут стрематься туда заходить еще год-два. (хотя при этом уйдут другие дисбалансы).
Но опять таки: есть важная цель показать красивую инфляцию, что при курсе за 30 нереально...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:58

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:05

  Вкладчик1234 написав:Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать :)


Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс. :!: :!: :!:
Главное не провтыкать, а им воспользоваться. 8)
Libo
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