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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Это такой же аналог межбанка, как резиновая женщина - аналог настоящей. Кому-то подойдет, но это несерьезно
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:11
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать
Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс.
Главное не провтыкать, а им воспользоваться.
Согласен.
Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами.
Потом и девальвацию проведем
А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:22
Libo написав: Kvartal-34 написав:
Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают
Представления у нас о жизни в СА слишком мифологизированы. Первое знакомство тут же развеивает все мифы. Обычная развивающаяся страна. С простыми красивыми, скромными в быту и добрыми людьми. Они совсем не похожи на тех надутых индюков с заседаний ОПЕК, которых мы видим по телику. Одеты совершенно одинаково - мужчины в белой кадуре, женщины в черной абае. Я спросил у одной местной продвинутой тьолки, зачем они ходят по дорогим бутикам, если из дома можно выходить только в черной абае? - Как ?! - удивилась она, - А дома для мужа???!!! В этой связи у меня к вам просьба, заставьте ваших нюрок выбросить рваные лосины и застиранные майки для дома
и оденьте их для себя в бутиках, плиз.
Может это поспособствует увеличению рождаемости ...
В салонах машины от 200 тыщ до нескольких миллионов. Но это для членов королевской семьи. По нашему, для олигархов. А по городу пипл ездит на машинах как вы в Киеве. Может даже еще проще.
Жизнь там скромна. Безалкогольна и очень скучна. Средневековье.
Не завидуйте. И радуйтесь, что вы в Украине.
Проверяйте ваши мифы у меня.
А кто у них , там , готовит хавчик ежедневно , стирает , убирает в доме/квартире , ухаживает за садом...?
п.с. Днепр , неформал -,75/,95
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:24
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Живите своим умом!
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ЛОБ
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