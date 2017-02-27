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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
10
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

  chatmag написав:И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут: https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart


Это такой же аналог межбанка, как резиновая женщина - аналог настоящей. Кому-то подойдет, но это несерьезно :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:11

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать


Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс.
Главное не провтыкать, а им воспользоваться. 8)

Согласен.

Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами.
Потом и девальвацию проведем :)

А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:22

  Libo написав:
  Kvartal-34 написав: Одна жена украинка ,другая россиянка -живут в разных квартирах на лето когда жарко едут на родину. Детей кормят, одевают , учат -родителям жен билеты , визы , паспорта и деньги на проживание . А сами арабы каждый месяц в Киеве зависают - новую жену ищут ... Это я про араба палестинца написал , который украинцем стал . Даже на евробляхах ездят в Украине - не хотят налоги платить , а не любимым женам там ауди покупают


Представления у нас о жизни в СА слишком мифологизированы. Первое знакомство тут же развеивает все мифы. Обычная развивающаяся страна. С простыми красивыми, скромными в быту и добрыми людьми. Они совсем не похожи на тех надутых индюков с заседаний ОПЕК, которых мы видим по телику. Одеты совершенно одинаково - мужчины в белой кадуре, женщины в черной абае. Я спросил у одной местной продвинутой тьолки, зачем они ходят по дорогим бутикам, если из дома можно выходить только в черной абае? - Как ?! - удивилась она, - А дома для мужа???!!!
В этой связи у меня к вам просьба, заставьте ваших нюрок выбросить рваные лосины и застиранные майки для дома и оденьте их для себя в бутиках, плиз. :oops: Может это поспособствует увеличению рождаемости ... :oops:
В салонах машины от 200 тыщ до нескольких миллионов. Но это для членов королевской семьи. По нашему, для олигархов. А по городу пипл ездит на машинах как вы в Киеве. Может даже еще проще.
Жизнь там скромна. Безалкогольна и очень скучна. Средневековье.
Не завидуйте. И радуйтесь, что вы в Украине.
Проверяйте ваши мифы у меня.
8)

А кто у них , там , готовит хавчик ежедневно , стирает , убирает в доме/квартире , ухаживает за садом...?
п.с. Днепр , неформал -,75/,95
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:24

Еврик попер
Живите своим умом!
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