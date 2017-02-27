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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1712171317141715>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 258
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
Вот и я на днях пытаясь понять какой курс компенсируют % по ОВГЗ случайно набрал на калькуляторе 39 вместо 30 к чему бы это...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:38

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

а якщо рахувати від 21,7 ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:41

  J написав:
  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

а якщо рахувати від 21,7 ?

Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А теперь вопрос: каким образом минфин будет выполнять дальнейшее привлечение грн через размещение овгз в оочень больших размерах следующие года 2 (для погашения долгов)? Смысл им Сейчас делать девал на 50%, пока у народа есть спрос на них?
Если сделать девал на 50% (вообще, до цифры 30+- грн/дол), то в овгз будут заходить единицы, остальные будут стрематься туда заходить еще год-два. (хотя при этом уйдут другие дисбалансы).
Но опять таки: есть важная цель показать красивую инфляцию, что при курсе за 30 нереально...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:58

  sinus написав:
  Alex2007 написав:от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля

Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.

Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:05

  Вкладчик1234 написав:Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать :)


Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс. :!: :!: :!:
Главное не провтыкать, а им воспользоваться. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09

  chatmag написав:И напоминаю, что бесплатный аналог межбанка в реальном времени спокойно смотрится тут: https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart


Это такой же аналог межбанка, как резиновая женщина - аналог настоящей. Кому-то подойдет, но это несерьезно :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:11

  Libo написав:
  Вкладчик1234 написав:Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать


Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс.
Главное не провтыкать, а им воспользоваться. 8)

Согласен.

Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами.
Потом и девальвацию проведем :)

А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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