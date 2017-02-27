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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 12:37
sinus написав: Alex2007 написав:
от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
Вот и я на днях пытаясь понять какой курс компенсируют % по ОВГЗ случайно набрал на калькуляторе 39 вместо 30 к чему бы это...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:38
sinus написав: Alex2007 написав:
от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
а якщо рахувати від 21,7 ?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:41
J написав: sinus написав: Alex2007 написав:
от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
а якщо рахувати від 21,7 ?
Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
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sinus
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:48
А теперь вопрос: каким образом минфин будет выполнять дальнейшее привлечение грн через размещение овгз в оочень больших размерах следующие года 2 (для погашения долгов)? Смысл им Сейчас делать девал на 50%, пока у народа есть спрос на них?
Если сделать девал на 50% (вообще, до цифры 30+- грн/дол), то в овгз будут заходить единицы, остальные будут стрематься туда заходить еще год-два. (хотя при этом уйдут другие дисбалансы).
Но опять таки: есть важная цель показать красивую инфляцию, что при курсе за 30 нереально...
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:58
sinus написав: Alex2007 написав:
от жеж загонщики. 30, 38.
138 ...ля
Справа не в цифрі, а в тому, що вже настав час девальвувати гривні для зменшення перекосів в економіці , і десь на 50%, якщо рахувати від 25,то це 37,5.
Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:05
Вкладчик1234 написав:
Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать
Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс.
Главное не провтыкать, а им воспользоваться.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:09
Это такой же аналог межбанка, как резиновая женщина - аналог настоящей. Кому-то подойдет, но это несерьезно
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Додано: Пон 05 сер, 2019 13:11
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Они будут чубиться, а мы будем у обоих за крепкую гривнушку всё скупать
Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс.
Главное не провтыкать, а им воспользоваться.
Согласен.
Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами.
Потом и девальвацию проведем
А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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