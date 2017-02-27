Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами. Потом и девальвацию проведем
А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин
Ты в экономике полный ноль. Зачем тебе чужое? Свои стены обшарпанные, а возле них перекошенные тротуары и дороги в ямах. Не скупай чужое, свое сначала отремонтируй. Собственность - это ответственность. И ты не понимаешь главного - не денежные знаки инвесторов привлекают, а состояние экономики, которая обслуживается теми или иными денежными знаками. Инвестор не интересуется курсами, межбанками, обменками, резервами и пр. х. Хороший инвестор посмотрит на экономику, поймет перспективу и увидит будущее. Ясно и отчетливо, как это делаю я.
sinus написав:Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
А що батько казав? В минулому році напургенив 30,а потім передав вам декілька новостворених учоток? Що думає з цього приводу пані Оксана? Ви так само будете роликами в молоко шмаляти, батькові помилки повторювати?
По курсу,НБУ добавляет по 15-20 коп за день,но наличка в этом году вообще без мандыбейцев,тихонько наблюдает и не шевелится,то ли гривен нет,то ли просто апатаия и всё задолбало?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 02.08.2019 05.08.2019 починає діяти з: 05.08.2019 06.08.2019 100 дол. США 2553.7711 2573.5045 После полудня гривна отыграла 0.75 копейки. Около полудня совершили еще одну попытку приподняться, но сил не хватило и сразу откатились на пару копеек. С этого времени началось очень плавное снижение, которое чуть ускорилось после окончания активной фазы торгов. Валюты хватило всем и еще осталась.
Этот день в истории: 2017 - 2584.26 (-11) 2018 - 2709.27 (-136)