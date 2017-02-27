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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1712171317141715

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 258
вище 25.65
51%
132
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:29

  Вкладчик1234 написав:

Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами.
Потом и девальвацию проведем :)

А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин :)


Ты в экономике полный ноль.
Зачем тебе чужое?
Свои стены обшарпанные, а возле них перекошенные тротуары и дороги в ямах. Не скупай чужое, свое сначала отремонтируй. Собственность - это ответственность.
И ты не понимаешь главного - не денежные знаки инвесторов привлекают, а состояние экономики, которая обслуживается теми или иными денежными знаками.
Инвестор не интересуется курсами, межбанками, обменками, резервами и пр. х. Хороший инвестор посмотрит на экономику, поймет перспективу и увидит будущее. Ясно и отчетливо, как это делаю я. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:51

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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:59

  sinus написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±

вища ймовірність, що такого курсу не буде в указаний період 8)

Ви праві, 30 взимку не буде, чекаю на 38. :D

побачимо, імхо, якщо взлетить ракета як в минулому році, то осінню цікавий рівень буде 27,7 :roll: ... але важливіше питання, що зупинить гривню від подальшого укріплення? 8)
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:50

  sinus написав:Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.

А що батько казав?
В минулому році напургенив 30,а потім передав вам декілька новостворених учоток?
Що думає з цього приводу пані Оксана?
Ви так само будете роликами в молоко шмаляти, батькові помилки повторювати?

По курсу,НБУ добавляет по 15-20 коп за день,но наличка в этом году вообще без мандыбейцев,тихонько наблюдает и не шевелится,то ли гривен нет,то ли просто апатаия и всё задолбало?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Китай біток підштовхнув)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:12

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 02.08.2019 05.08.2019
починає діяти з: 05.08.2019 06.08.2019
100 дол. США 2553.7711 2573.5045
После полудня гривна отыграла 0.75 копейки.
Около полудня совершили еще одну попытку приподняться, но сил не хватило и сразу откатились на пару копеек. С этого времени началось очень плавное снижение, которое чуть ускорилось после окончания активной фазы торгов. Валюты хватило всем и еще осталась.

Этот день в истории:
2017 - 2584.26 (-11)
2018 - 2709.27 (-136)
Сибарит
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