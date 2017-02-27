Мы скупим у них всю землю и имущество, а они останутся на баулах с гривнами. Потом и девальвацию проведем
А если серьёзно - настало время менять гривну на что-то "реальное", пока "лохвесторы" не поняли, что это очередное мавро или беткоин
Ты в экономике полный ноль. Зачем тебе чужое? Свои стены обшарпанные, а возле них перекошенные тротуары и дороги в ямах. Не скупай чужое, свое сначала отремонтируй. Собственность - это ответственность. И ты не понимаешь главного - не денежные знаки инвесторов привлекают, а состояние экономики, которая обслуживается теми или иными денежными знаками. Инвестор не интересуется курсами, межбанками, обменками, резервами и пр. х. Хороший инвестор посмотрит на экономику, поймет перспективу и увидит будущее. Ясно и отчетливо, как это делаю я.
sinus написав:Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
А що батько казав? В минулому році напургенив 30,а потім передав вам декілька новостворених учоток? Що думає з цього приводу пані Оксана? Ви так само будете роликами в молоко шмаляти, батькові помилки повторювати?
По курсу,НБУ добавляет по 15-20 коп за день,но наличка в этом году вообще без мандыбейцев,тихонько наблюдает и не шевелится,то ли гривен нет,то ли просто апатаия и всё задолбало?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні, розрахований до долара США о 15-30, дата розрахунку: 02.08.2019 05.08.2019 починає діяти з: 05.08.2019 06.08.2019 100 дол. США 2553.7711 2573.5045 После полудня гривна отыграла 0.75 копейки. Около полудня совершили еще одну попытку приподняться, но сил не хватило и сразу откатились на пару копеек. С этого времени началось очень плавное снижение, которое чуть ускорилось после окончания активной фазы торгов. Валюты хватило всем и еще осталась.
Этот день в истории: 2017 - 2584.26 (-11) 2018 - 2709.27 (-136)
Alex2007 написав:А теперь вопрос: каким образом минфин будет выполнять дальнейшее привлечение грн через размещение овгз в оочень больших размерах следующие года 2 (для погашения долгов)? Смысл им Сейчас делать девал на 50%, пока у народа есть спрос на них? Если сделать девал на 50% (вообще, до цифры 30+- грн/дол), то в овгз будут заходить единицы, остальные будут стрематься туда заходить еще год-два. (хотя при этом уйдут другие дисбалансы). Но опять таки: есть важная цель показать красивую инфляцию, что при курсе за 30 нереально...
Так то воно так, але чомусь мені здається, що політика команди Зе буде відрізнятися що до ОВДЗ.
sinus написав:Чекаю в вересні побачити ще третє дно за рік, от від нього і будемо рахувати, тоді буде 36.
А що батько казав? В минулому році напургенив 30,а потім передав вам декілька новостворених учоток? Що думає з цього приводу пані Оксана? Ви так само будете роликами в молоко шмаляти, батькові помилки повторювати?
Не знаю про що ви і кого ви кажете,але батько казав, що девальвація на 50% потрібна була ще в 2018 році.