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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
Vadim V написав:
И Днепр не много попустило, - ,65/,85
Это потому что бакс в мире просел где-то на почти 1%. Там процент, а тут всего 10 копеек. "Стабільність"
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yuri_m
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П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ
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