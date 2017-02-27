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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
Vadim V написав:
И Днепр не много попустило, - ,65/,85
Это потому что бакс в мире просел где-то на почти 1%. Там процент, а тут всего 10 копеек. "Стабільність"
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:16
TylerTruman_ написав:
але важливіше питання, що зупинить гривню від подальшого укріплення?
Укріплення гривні - це тимчасовий результат покупки ОВДП на $3.2 млрд під 17-20% за півроку нерезидентами.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:48
zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
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Den
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:54
Den написав:zzzzzz
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
не понял ??
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:20
Den написав:zzzzzz
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
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edvardd
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:21
edvardd написав: Den написав:zzzzzz
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900
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Den
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27
Den написав: edvardd написав: Den написав:zzzzzz
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900
Ого у вас аппетиты
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27
Den написав:
По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900
На ваших прикидах держится вся Мировая экономика!
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vladus17
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:29
zzzzzz не ну а чё ... 3 Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (июль) 55.1 55.5 53.7 тута попахивает снижением ставок ... + торг война + индексы в пол ....PS A далее бесконечное ку-ку до непонятно каких последтсвий ...
Востаннє редагувалось Den
в Пон 05 сер, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Den
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:30
edvardd написав:
через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
А дальше что с ценой? обвал? если да то до скольких?
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ЛОБ
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