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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1714171517161717>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
вище 25.65
51%
133
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:И Днепр не много попустило, - ,65/,85

Это потому что бакс в мире просел где-то на почти 1%. Там процент, а тут всего 10 копеек. "Стабільність"
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:16

  TylerTruman_ написав:але важливіше питання, що зупинить гривню від подальшого укріплення? 8)

Укріплення гривні - це тимчасовий результат покупки ОВДП на $3.2 млрд під 17-20% за півроку нерезидентами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:48

zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:54

  Den написав:zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку


не понял ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:20

  Den написав:zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку

через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:21

  edvardd написав:
  Den написав:zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку

через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27

  Den написав:
  edvardd написав:
  Den написав:zzzzzz Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16
Утилизация у.е
Сегодня было утилизировано 12,5 пачки у.е ... по 41,4
А почему сложно некуда сдать\ купить ? ... Обращайся в личку

через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...
По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900


Ого у вас аппетиты :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Den написав:По моим прикидкам будем делать двойною вершину на уровне 1900

На ваших прикидах держится вся Мировая экономика!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:29

zzzzzz не ну а чё ... 3 Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (июль) 55.1 55.5 53.7 тута попахивает снижением ставок ... + торг война + индексы в пол ....PS A далее бесконечное ку-ку до непонятно каких последтсвий ...
Востаннє редагувалось Den в Пон 05 сер, 2019 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...

А дальше что с ценой? обвал? если да то до скольких?
vladus17
 
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