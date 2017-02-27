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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1715171617171718>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
вище 25.65
51%
133
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:33

  Libo написав:
Валютная война неизбежна и наше участие в ней неотвратимо.
Более того, меняется парадигма всей мировой торговли и инвестиций.
Это для нас офигенный шанс. :!: :!: :!:
Главное не провтыкать, а им воспользоваться. 8)

Либо, ты меня пугаешь. Парадигма.
Собственность -это ответственность.Пирацетам или Академия Генштаба?) :oops:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:42

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:..государственные компании Китая прекращают закупку сельскохозяйственной продукции из США.

укрзёрнышко будет подвинуто в сторонку..если пойдёт спад отгрузки на вывоз, то так и есть

Можна пояснити цей ... потік свідомості? Китайці сказали що відмовляться купувати амер сг продукцію, але не сказали, що перестануть їсти!!!! Куплять цю продукцію у ... Вєтнамі, наприклад (як рф купує зараз багато чого в Білорусі...). Чи якщо не куплять амер зерно то куплять чиєсь інше. З нашим сг експортом абсолютно нічого не станеться (єдине що трохи по іншому цього року - хабарі перевізникам ви-ростуть, частина коштів в економіку заходить уже в звязку з цим :mrgreen: ).
А в загальному, цирк продовжується. Ще недавно стояв масовий лемент, що ФРС щось там понизить і долар здешевшає, а долар пішов в іншу сторону. Багато аналітиків і майстрів ТА зразу після пробиття 1,11 вниз заговорили про обовязкове 1,09х чи навіть про похід до 1,07. Але пара наблизилася до 1,1 і ... Трамп з китайцями продовжили спектакль, в результаті якого ЮАНЬ ЗДЕШЕВШАВ, ДОЛАР ЗДЕШЕВШАВ, а ойро ринулося вгору. :wink:
Щодо грн, якщо у вівторок розміщення ОВДП обмежиться анонсованими вже обємами і такі обмеження продовжаться надалі - отримаємо старт сезонного руху на здорожчання СКВ (імовірність висока). Підозрюю, палива для інтенсивного руху до вересня не буде, на кінець серпня чекаю десь в районі 25,8(9). Далі все буде залежати від слуг народу (їх реальних дій).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:45

  vladus17 написав:
  edvardd написав:через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...

А дальше что с ценой? обвал? если да то до скольких?

почти в 2 раза, если не через 20, тогда 120, но это потолок...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Далі все буде залежати від слуг народу (їх реальних дій).


які слуги народу?
тільки наївний люмпен буде чекати щось від того кодла!

шайка мутантів дорвавшихся до корита
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Прошу извинений у знатоков за дилетантский вопрос - доллары 2006 года сейчас без проблем принимают обменники ?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:01

мда а на Уолл-стрит йде серйозний махач
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:02

  Bayern написав:Прошу извинений у знатоков за дилетантский вопрос - доллары 2006 года сейчас без проблем принимают обменники ?

без
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мене тішить брент і голда. Чи надовго?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:16

  athena1 написав:А мене тішить брент і голда. Чи надовго?


а мені китаєць USD/CNH: 7.10
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:19

  Nazarkino написав:мда а на Уолл-стрит йде серйозний махач

С ветки о сребре на американском инвестинге:
My bullion dealer is one of the biggest in N-A. Many of their standard silver products are now out-of-stock and not available at all. The 100 oz bars are in back order and waiting for the next mint delivery.



Кажется, доманипулировались голыми шортами.
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