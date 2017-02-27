Либо, ты меня пугаешь. Парадигма.
Собственность -это ответственность.Пирацетам или Академия Генштаба?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:33
Либо, ты меня пугаешь. Парадигма.
Собственность -это ответственность.Пирацетам или Академия Генштаба?)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:42
Можна пояснити цей ... потік свідомості? Китайці сказали що відмовляться купувати амер сг продукцію, але не сказали, що перестануть їсти!!!! Куплять цю продукцію у ... Вєтнамі, наприклад (як рф купує зараз багато чого в Білорусі...). Чи якщо не куплять амер зерно то куплять чиєсь інше. З нашим сг експортом абсолютно нічого не станеться (єдине що трохи по іншому цього року - хабарі перевізникам ви-ростуть, частина коштів в економіку заходить уже в звязку з цим ).
А в загальному, цирк продовжується. Ще недавно стояв масовий лемент, що ФРС щось там понизить і долар здешевшає, а долар пішов в іншу сторону. Багато аналітиків і майстрів ТА зразу після пробиття 1,11 вниз заговорили про обовязкове 1,09х чи навіть про похід до 1,07. Але пара наблизилася до 1,1 і ... Трамп з китайцями продовжили спектакль, в результаті якого ЮАНЬ ЗДЕШЕВШАВ, ДОЛАР ЗДЕШЕВШАВ, а ойро ринулося вгору.
Щодо грн, якщо у вівторок розміщення ОВДП обмежиться анонсованими вже обємами і такі обмеження продовжаться надалі - отримаємо старт сезонного руху на здорожчання СКВ (імовірність висока). Підозрюю, палива для інтенсивного руху до вересня не буде, на кінець серпня чекаю десь в районі 25,8(9). Далі все буде залежати від слуг народу (їх реальних дій).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:45
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
які слуги народу?
тільки наївний люмпен буде чекати щось від того кодла!
шайка мутантів дорвавшихся до корита
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:01
Прошу извинений у знатоков за дилетантский вопрос - доллары 2006 года сейчас без проблем принимают обменники ?
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:02
без
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А мене тішить брент і голда. Чи надовго?
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:16
Додано: Пон 05 сер, 2019 19:19
С ветки о сребре на американском инвестинге:
Кажется, доманипулировались голыми шортами.
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