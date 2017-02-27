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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1715171617171718

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
вище 25.65
51%
133
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:34

Аналитик от Бога

видео для чайников от дуба))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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