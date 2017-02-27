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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 сер, 2019 20:42
амеры пошли бурить
Живите своим умом!
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:04
Nazarkino написав: athena1 написав:
А мене тішить брент і голда. Чи надовго?
а мені китаєць USD/CNH: 7.10
Следующий шаг за американцами. Обесценивание бумажных валют в ноль?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:07
что с курсом? что с ОВГЗ?
ставить ставки вабанк?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:21
proftpd66 написав:
что с курсом? что с ОВГЗ?
Курс пока вверх - дно пройдено! ОВГЗ - будем посмотреть...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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asti
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:23
asti написав: proftpd66 написав:
что с курсом? что с ОВГЗ?
Курс пока вверх - дно пройдено! ОВГЗ - будем посмотреть...
если брать, то только 3-5 летние...? таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы и пианино. По этому ОВГЗ будет вместо контрасов и пианино
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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proftpd66
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:30
proftpd66 написав:
таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы. По этому ОВГЗ будет, вместо контраса
Та не прикрыли там ничего, а спецом остановили на время весь импорт, чтобы курс искусственно завалить! Сейчас своих людей новая власть расставит на хлебные места и снова расцветет контрабас буйным цветом... Только теневые тарифы подымут - надо же пришедшим новым пацанам "на мороженое". Еще будете вспоминать Пороха добрым словом! Эти новые будут рвать мясо до самых костей...
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yuri_m
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:37
yuri_m написав: proftpd66 написав:
таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы. По этому ОВГЗ будет, вместо контраса
Та не прикрыли там ничего, а спецом остановили на время весь импорт, чтобы курс искусственно завалить! Сейчас своих людей новая власть расставит на хлебные места и снова расцветет контрабас буйным цветом... Только теневые тарифы подымут - надо же пришедшим новым пацанам "на мороженое". Еще будете вспоминать Пороха добрым словом! Эти новые будут рвать мясо до самых костей...
Вот , еще один знаток таможни ...
Можете сказать на что пошлины ввели ?
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холява
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:39
Все верно. Контрабас на время приостановили. Поставок товара не было от слова совсем. Сейчас снова появился товар в неограниченных объемах. Так что таможня даёт добро!
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knoppixx
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:45
knoppixx написав:
Все верно. Контрабас на время приостановили. Поставок товара не было от слова совсем. Сейчас снова появился товар в неограниченных объемах. Так что таможня даёт добро!
Вранье !
Был сегодня пол дня на таможне .
Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ.
Машин из Штатов тьма...(битые )
Вся площадка заставлена фурами под расстаможку .
Много из России.
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холява
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:54
холява написав:
Вранье !
Был сегодня пол дня на таможне .
Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ.
Машин из Штатов тьма...(битые )
Вся площадка заставлена фурами под расстаможку .
Много из России.
Сам ты вранье. Оттого, что я зайду в суд\прокуратуру и т.д. их работа не станет качественнее ! Смысл предыдущих постов был, если я правильно понял, в том, что проблем с контрабандой сейчас нет, как и ранее. Кто таможил по правилам, их это не касается.
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SILVER_UA
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