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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1715171617171718

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
вище 25.65
51%
133
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:42

амеры пошли бурить
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:04

  Nazarkino написав:
  athena1 написав:А мене тішить брент і голда. Чи надовго?


а мені китаєць USD/CNH: 7.10

Следующий шаг за американцами. Обесценивание бумажных валют в ноль?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:07

что с курсом? что с ОВГЗ?

ставить ставки вабанк? :twisted:
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:21

  proftpd66 написав:что с курсом? что с ОВГЗ?
Курс пока вверх - дно пройдено! ОВГЗ - будем посмотреть...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:23

  asti написав:
  proftpd66 написав:что с курсом? что с ОВГЗ?
Курс пока вверх - дно пройдено! ОВГЗ - будем посмотреть...


если брать, то только 3-5 летние...? таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы и пианино. По этому ОВГЗ будет вместо контрасов и пианино :!: :arrow:
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы. По этому ОВГЗ будет, вместо контраса

Та не прикрыли там ничего, а спецом остановили на время весь импорт, чтобы курс искусственно завалить! Сейчас своих людей новая власть расставит на хлебные места и снова расцветет контрабас буйным цветом... Только теневые тарифы подымут - надо же пришедшим новым пацанам "на мороженое". Еще будете вспоминать Пороха добрым словом! Эти новые будут рвать мясо до самых костей...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:37

  yuri_m написав:
  proftpd66 написав:таможню прикрыли, сложно провозить контрабасы. По этому ОВГЗ будет, вместо контраса

Та не прикрыли там ничего, а спецом остановили на время весь импорт, чтобы курс искусственно завалить! Сейчас своих людей новая власть расставит на хлебные места и снова расцветет контрабас буйным цветом... Только теневые тарифы подымут - надо же пришедшим новым пацанам "на мороженое". Еще будете вспоминать Пороха добрым словом! Эти новые будут рвать мясо до самых костей...


Вот , еще один знаток таможни ...
Можете сказать на что пошлины ввели ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все верно. Контрабас на время приостановили. Поставок товара не было от слова совсем. Сейчас снова появился товар в неограниченных объемах. Так что таможня даёт добро!
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:45

  knoppixx написав:Все верно. Контрабас на время приостановили. Поставок товара не было от слова совсем. Сейчас снова появился товар в неограниченных объемах. Так что таможня даёт добро!



Вранье !
Был сегодня пол дня на таможне .
Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ.
Машин из Штатов тьма...(битые )
Вся площадка заставлена фурами под расстаможку .
Много из России.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:54

  холява написав:Вранье !
Был сегодня пол дня на таможне .
Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ.
Машин из Штатов тьма...(битые )
Вся площадка заставлена фурами под расстаможку .
Много из России.

Сам ты вранье. Оттого, что я зайду в суд\прокуратуру и т.д. их работа не станет качественнее ! Смысл предыдущих постов был, если я правильно понял, в том, что проблем с контрабандой сейчас нет, как и ранее. Кто таможил по правилам, их это не касается.
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