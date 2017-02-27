холява написав:Вранье ! Был сегодня пол дня на таможне . Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ. Машин из Штатов тьма...(битые ) Вся площадка заставлена фурами под расстаможку . Много из России.
Сам ты вранье. Оттого, что я зайду в суд\прокуратуру и т.д. их работа не станет качественнее ! Смысл предыдущих постов был, если я правильно понял, в том, что проблем с контрабандой сейчас нет, как и ранее. Кто таможил по правилам, их это не касается.
просто, вес товара по 3кг кораблем, если коробка от 5кг. А если по правилам до 100евро, то вес маленький и цена будет уже около 4$ или 4.5$. А самолетом 5.6$-5.8$. Много будет стоять доставка вместо 3$,уже 5.6$
Коробки надо дропать, это 4$+. На каждый товар + еще по 1$.
Самолетом - хорошо, 5-7 дней. НО сейчас ММПО проходится иногда 7-14 дней, если оно попадает на пересчет стоимость, будет стоять на складе 20-40дней. Вместо 5-7 дней и куча расходов. А могут в будущем паспорт запросить
Раньше можно было оптику возить дорогую, которая от 4к$ и расстамаживать по 10%. И само пианино или контрабас можно было бы положить и по расстамаживать.
По этому лучше взять ОВГЗ
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 05 сер, 2019 22:09, всього редагувалось 3 разів.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
vhata написав:Мальчики, а может готовятся к открытию рынка земли?
А ещё есть непроданная земля?
"проданная по схемам" и "проданная по белому" - две большие разницы. Если бы я планировала стать взрослым латифундистом, то готовилась бы именно сейчас
Якщо б ви готувались би стати латифундистом, то хоча б елементарними б знаннями в цьому питанні оволоділи б... Тоді б може б зрозуміли, що більшість сільгоспземель розпайовані і мають власників і ті власники на довгі роки передали ту землю в оренду! Ви пропонуєте тим кому держава віддала ту землю у власність та ще раз її викупити?! Чи заставити їх продати її агромагнатам?! Так тих влаштовує нинішній стан... У нас це питання політичне, а не економічне... І спекулюють ним ті, хто і уяви немає як той ринок землі функціонує!
Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
На опасениях эскалации торговой войны падают фондовые рынки Азии. Японский индикатор Nikkei 225 потерял в понедельник 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.
Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,2-1,7%.
Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.
Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.
Индекс валют emergent markets MSCI EM понизился на 0,8%, рекордными темпами с августа прошлого года.
Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые упала до менее 0,5%, опустившись до 0,497%. Показатель 10-летних бондов Германии обновил исторический минимум на уровне минус 0,53%. Доходность 10-летних US Treasuries уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 1,757%, минимальных за три года.
Фьючерсы на железную руду в Сингапуре рухнули в цене на 8,6%, медь в Лондоне подешевела на 1,6%.
Котировки фьючерсов на кукурузу в Чикаго снизились на 1,7%, на соя-бобы - на 0,9% на сообщениях, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.
Напротив, активный рост демонстрируют так называемые "защитные активы", включая иену и золото. Стоимость унции золота на бирже NYMEX выросла на 0,85%, до 1470 долларов, а иена к доллару укрепилась на 0,45%, до 106,1 иены за 1 доллар.
Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.