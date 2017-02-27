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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1716171717181719

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
вище 25.65
52%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:05

  SILVER_UA написав:
  холява написав:Вранье !
Был сегодня пол дня на таможне .
Все работают как положено, от тарифов и до карантина ..... СВХ.
Машин из Штатов тьма...(битые )
Вся площадка заставлена фурами под расстаможку .
Много из России.

Сам ты вранье. Оттого, что я зайду в суд\прокуратуру и т.д. их работа не станет качественнее ! Смысл предыдущих постов был, если я правильно понял, в том, что проблем с контрабандой сейчас нет, как и ранее. Кто таможил по правилам, их это не касается.


просто, вес товара по 3кг кораблем, если коробка от 5кг. А если по правилам до 100евро, то вес маленький и цена будет уже около 4$ или 4.5$. А самолетом 5.6$-5.8$. Много будет стоять доставка вместо 3$,уже 5.6$

Коробки надо дропать, это 4$+. На каждый товар + еще по 1$.

Самолетом - хорошо, 5-7 дней. НО сейчас ММПО проходится иногда 7-14 дней, если оно попадает на пересчет стоимость, будет стоять на складе 20-40дней. Вместо 5-7 дней и куча расходов. А могут в будущем паспорт запросить :mrgreen: :mrgreen:

Раньше можно было оптику возить дорогую, которая от 4к$ и расстамаживать по 10%. И само пианино или контрабас можно было бы положить и по расстамаживать.

По этому лучше взять ОВГЗ :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 05 сер, 2019 22:09, всього редагувалось 3 разів.
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:07

  edvardd написав:
  vladus17 написав:
  edvardd написав:через 20 баксов рекомендую выходить с этой станции...

А дальше что с ценой? обвал? если да то до скольких?

почти в 2 раза, если не через 20, тогда 120, но это потолок...

А по срокам как? Я понимаю что точно никто не знает но хотелось бы от вас прогноз, приблизительный.
Кстати, на чем обвал столь драматичный ожидать?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:14

Валютный рынок

  холява написав:
  knoppixx написав:Все верно. Контрабас на время приостановили. Поставок товара не было от слова совсем. Сейчас снова появился товар в неограниченных объемах. Так что таможня даёт добро!

Уважаемый холява, говорю только за неоф. Компьютерную Электронику. Т.е. серый импорт. Подробнее в л.с.
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Хороший инвестор посмотрит на экономику, поймет перспективу и увидит будущее.

А если в стране экономики? Если "экономика" определяется политикой?
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:25

  vhata написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vhata написав:Мальчики, а может готовятся к открытию рынка земли?

А ещё есть непроданная земля? :)
"проданная по схемам" и "проданная по белому" - две большие разницы. Если бы я планировала стать взрослым латифундистом, то готовилась бы именно сейчас :)

Якщо б ви готувались би стати латифундистом, то хоча б елементарними б знаннями в цьому питанні оволоділи б... Тоді б може б зрозуміли, що більшість сільгоспземель розпайовані і мають власників і ті власники на довгі роки передали ту землю в оренду! Ви пропонуєте тим кому держава віддала ту землю у власність та ще раз її викупити?! Чи заставити їх продати її агромагнатам?! Так тих влаштовує нинішній стан...
У нас це питання політичне, а не економічне... І спекулюють ним ті, хто і уяви немає як той ринок землі функціонує!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо , полетели ?

Мировые рынки падают после решения Китая девальвировать юань

Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На опасениях эскалации торговой войны падают фондовые рынки Азии. Японский индикатор Nikkei 225 потерял в понедельник 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,2-1,7%.

Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.

Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.

Индекс валют emergent markets MSCI EM понизился на 0,8%, рекордными темпами с августа прошлого года.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые упала до менее 0,5%, опустившись до 0,497%. Показатель 10-летних бондов Германии обновил исторический минимум на уровне минус 0,53%. Доходность 10-летних US Treasuries уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 1,757%, минимальных за три года.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре рухнули в цене на 8,6%, медь в Лондоне подешевела на 1,6%.

Котировки фьючерсов на кукурузу в Чикаго снизились на 1,7%, на соя-бобы - на 0,9% на сообщениях, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.

Напротив, активный рост демонстрируют так называемые "защитные активы", включая иену и золото. Стоимость унции золота на бирже NYMEX выросла на 0,85%, до 1470 долларов, а иена к доллару укрепилась на 0,45%, до 106,1 иены за 1 доллар.

Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.
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