Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
На опасениях эскалации торговой войны падают фондовые рынки Азии. Японский индикатор Nikkei 225 потерял в понедельник 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.
Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,2-1,7%.
Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.
Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.
Индекс валют emergent markets MSCI EM понизился на 0,8%, рекордными темпами с августа прошлого года.
Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые упала до менее 0,5%, опустившись до 0,497%. Показатель 10-летних бондов Германии обновил исторический минимум на уровне минус 0,53%. Доходность 10-летних US Treasuries уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 1,757%, минимальных за три года.
Фьючерсы на железную руду в Сингапуре рухнули в цене на 8,6%, медь в Лондоне подешевела на 1,6%.
Котировки фьючерсов на кукурузу в Чикаго снизились на 1,7%, на соя-бобы - на 0,9% на сообщениях, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.
Напротив, активный рост демонстрируют так называемые "защитные активы", включая иену и золото. Стоимость унции золота на бирже NYMEX выросла на 0,85%, до 1470 долларов, а иена к доллару укрепилась на 0,45%, до 106,1 иены за 1 доллар.
Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.
Загальна ліквідність 45 011,78 + 15 460 - 87,1 = 60 384,68(58 958,44 + 1 426,24(−1 908,08)) млн. гривень.
Вчора загальна ліквідність виросла, хоча коррахунки і впали. Мінфін як дійсний політик каже одно, а сам робить навпаки. Сушать ліквідність. А ось НБУ навпаки в пятницю налив додаткової ліквідності на 2,5 млрд. гривень, через двотижневе рефінансування. Повернули 21 млн, а надали рефінансу 2 521 млн. Вже двом банкам не вистачає ліквідності!
Загальна ліквідність виросла завдяки НБУ. Хоча її меньше 66 043,21 млн. гривень - середнього рівня загальної ліквідності в цьому році! Коррахунки також менші за визначенній рівень нормативів регулювання 51 622,03 млн. гривень.
Ліквідності замало. Мінфін і далі сушить коррахунки, а від НБУ вимагає робити навпаки. НБУ доляр не продавав і не купував, а ось тільки налив 2 521 млн. рефінансування. Автономні чинники забрали -1 074 млн. Казначейство забрало -719 млн. Та трохи додали готівки перший раз за два останні тижня, також зменшивши коррахунки на - 332 млн. гривень. Стримують зростання доляра, тримаючи ліквідність на досить низькому рівні.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.