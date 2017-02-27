RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1717171817191720>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
вище 25.65
52%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ну шо , полетели ?

Мировые рынки падают после решения Китая девальвировать юань

Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня до минимума более чем за 10 лет на фоне ухудшения американо-китайских отношений.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На опасениях эскалации торговой войны падают фондовые рынки Азии. Японский индикатор Nikkei 225 потерял в понедельник 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падает на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются на 1,2-1,7%.

Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.

Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.

Индекс валют emergent markets MSCI EM понизился на 0,8%, рекордными темпами с августа прошлого года.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании впервые упала до менее 0,5%, опустившись до 0,497%. Показатель 10-летних бондов Германии обновил исторический минимум на уровне минус 0,53%. Доходность 10-летних US Treasuries уменьшилась на 0,1 процентного пункта, до 1,757%, минимальных за три года.

Фьючерсы на железную руду в Сингапуре рухнули в цене на 8,6%, медь в Лондоне подешевела на 1,6%.

Котировки фьючерсов на кукурузу в Чикаго снизились на 1,7%, на соя-бобы - на 0,9% на сообщениях, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции.

Напротив, активный рост демонстрируют так называемые "защитные активы", включая иену и золото. Стоимость унции золота на бирже NYMEX выросла на 0,85%, до 1470 долларов, а иена к доллару укрепилась на 0,45%, до 106,1 иены за 1 доллар.

Напомним, Китай ответил на угрозу Дональда Трампа о пошлинах, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1992
З нами з: 14.11.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 06:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... сьогодні трохи вниз...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6645
З нами з: 19.10.15
Подякував: 450 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:36

  Долярчик написав:... сьогодні трохи вниз...

Ты с ночного совещания банкиров? :?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 23.05.14
Подякував: 437 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:49

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:... сьогодні трохи вниз...

Ты с ночного совещания банкиров? :?

Слово "банкиров" лишнее :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34491
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7038 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:40

Кардіограма ліквідності за вчора ввечері


Вітаюсь совсіма.
Вибачте, вчора мене не було на місті. :cry: Маємо таке на вчора
Зображення

Коррахунки - 45 011,78(48 178,54 − 3 166,76(+ 2 240,72)) млн.
Овернайти дебет 15% - 15 460(10 866 + 4 594(− 4 149)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,1(86,1 + 1,0(− 0,2)) млн.

Загальна ліквідність 45 011,78 + 15 460 - 87,1 = 60 384,68(58 958,44 + 1 426,24(−1 908,08)) млн. гривень.

Вчора загальна ліквідність виросла, хоча коррахунки і впали. Мінфін як дійсний політик каже одно, а сам робить навпаки. Сушать ліквідність. А ось НБУ навпаки в пятницю налив додаткової ліквідності на 2,5 млрд. гривень, через двотижневе рефінансування. Повернули 21 млн, а надали рефінансу 2 521 млн. Вже двом банкам не вистачає ліквідності!

Загальна ліквідність виросла завдяки НБУ. Хоча її меньше 66 043,21 млн. гривень - середнього рівня загальної ліквідності в цьому році!
Коррахунки також менші за визначенній рівень нормативів регулювання 51 622,03 млн. гривень.

Ліквідності замало. Мінфін і далі сушить коррахунки, а від НБУ вимагає робити навпаки.
НБУ доляр не продавав і не купував, а ось тільки налив 2 521 млн. рефінансування.
Автономні чинники забрали -1 074 млн. Казначейство забрало -719 млн. Та трохи додали готівки перший раз за два останні тижня, також зменшивши коррахунки на - 332 млн. гривень.
Стримують зростання доляра, тримаючи ліквідність на досить низькому рівні.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:07

25.70-25.75/25.80-25.85
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11380
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:16

Сегодня будут отоваривать 6 ярдов от ОВГЗ. 26+?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:19

  hxbbgaf написав:Сегодня будут отоваривать 6 ярдов от ОВГЗ. 26+?

Сегодня лимит рривлечения 3 млрд.
0,5 млрд по 3 и 12 мес и 2млрд по трехлеткам
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34491
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7038 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:24

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:Сегодня будут отоваривать 6 ярдов от ОВГЗ. 26+?
Сегодня лимит рривлечения 3 млрд.
0,5 млрд по 3 и 12 мес и 2млрд по трехлеткам
интересно, шестилетки тоже обрежут?
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
Повідомлень: 842
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:47

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:Сегодня будут отоваривать 6 ярдов от ОВГЗ. 26+?
Сегодня лимит рривлечения 3 млрд.
0,5 млрд по 3 и 12 мес и 2млрд по трехлеткам
интересно, шестилетки тоже обрежут?

Их вроде только 1 раз в конце месяца будут привлекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34491
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 7038 раз.
 
Профіль
27
5
2
  #<1 ... 1717171817191720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, Vitaka і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1544, 1545, 1546
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15453 1835117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 09:33
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
29 1587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 10:03
buratinyo
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6673 1440776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74231)
06.08.2019 11:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.