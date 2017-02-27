|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 09:50
Так привлечение 3, а погашение 6. Вернее, то уже завтра будут.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20705
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1260 раз.
- Подякували: 2041 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15453
|1835111
|
Вів 06 сер, 2019 09:33
чик
|
|29
|1587
|
|
|6673
|1440775
|
П'ят 02 сер, 2019 08:24
ЛОБ