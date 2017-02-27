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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 10:28
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 44 274,44(45 011,78 − 737,34(− 3 166,76)) млн.
Овернайти дебет 15% - 18 387(15 460 + 2 927(+ 4 594)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,8 (87,1 + 0,7(+ 1,0)) млн.
Загальна ліквідність 44 274,44 + 18 387 - 87,8 = 62 573,64(60 384,68 + 2 188,96(+ 1 426,24)) млн. гривень.
Загальна ліквідність знову виросла, а ось коррахунки знову впали.
Загальної ліквідності за вчора і позавчора наростили на 3 615,2 млн. грн. (гроші на овернайтах). Цього вже достатньо для проведення сьогодняшніх торгів ОВГЗ без додаткових продажів доляра. Ще й лишиться.
Цікава річ Після 10 числа кожного місяця, після визначення нового обсягу величини нормативів регулювання ліквідності, коррахунки сильно виростають перевищуючи задану величину, а потім, до 10 числа наступного місяця, сідають, долаючи норматив в негативний бік, порушуючи визначені нормативи. Після 10 числа, все знову повторюється. Серце економіки бʼється!
Ну і ще одна цікавинка, на мій погляд.
В цьому місяці першого числа
повернули 133 251 150 долярів з валютних ОВДП. В гривні на той час було 123543000*25,349919=3 131 805 043,017. Це тільки повернення без купону. Тобто 3 мрд. гривень сьогодняшнього аукціону, це всього навсього заміщення валютних ОВДП гривньовими. Дедоларізація здається.
Як на мене, завтрашнє погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП
, призведе до того, що у наступному аукционі Мінфін продаватиме нових ОВГЗ вже на 6 мрд. гривень. Заміщувати ніхто не заважає, навіть якщо дістали порога збільшення ОВДП!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 сер, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
снова на 25 идет какая же щедрость от нбу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:11
а що толку перчисляти наш негатив в економіці, якщо це не дозволяє вам зробити точного валютного прогнозу? тим паче якщо розглядуєте однобоко
зараз ситуація краща, чим 2 роки назад, а про 4-5 я мовчу, мінімум 2х річної давнини переписали, а 4х річної ще під питанням ... якщо розглядати співвідношення М2/ЗВР, то за останні 5 років маємо зміну із 70+ грн. за $, до 22-23 грн. за $ нині, ... технічно тенденція розвернулася на укріплення гривні,
... тому ваші мантри можна було повторювати декілька місяців назад (чи рік), але ще раз => а що толку?
#noFOMO
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:17
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
29.07.2019 756,86 25,2526 -0,1871 26,6775 -0,0139
30.07.2019 998,80 25,0855 -0,1671 26,6575 -0,0201
31.07.2019 1016,11 25,021 -0,0648 26,6367 -0,0207
01.08.2019 681,69 25,3499 0,32920 26,6259 -0,0108
02.08.2019 685,64 25,5377 0,18780 26,6167 -0,0091
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,019597(-0,075123). Курс підвищився. Росло в середньому по 1.9597 копійки за добу. На позапрошлому тижні падало в 3,83 рази швидше ніж росло на тому тижні. Виросло завдяки крутому збільшенню у четвер та пʼятницю
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,014939(-0,011275). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.4939 копійки за добу. Падіння прискорилось на 32,5 відсотки по відношенню до минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 4139,1024(3588,0560) млн. долярів. Рекордні. Виросли на 551,05 млн. Робочий тиждень повний. Найбільший вклад дали вівторок та середа - дні розрахунку за проведений аукціон ОВДП. Середні середньодобові оберти за тиждень: 827,82(717,61) млн., також рекордні та виросли на 110,21 (34,62) млн. І вони були набагато більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 566,77(557,38), які самі виросли на 9,39 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,616748. Вона на 3,86(6,37) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,626648.
Доляр вцілому дорожчий на 0,99(1,60) гривні від поточного курсу. Купувати доляр має сенс!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:22
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.08.2019 2562,6648
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Торги открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же начали снижение с переменной интенсивностью. Стартовали сразу на высоких оборотах, без пристрелки. Пара замедлений снижения может быть намеком на присутствие НБУ.
Похоже, эффект от искусственного разворота, который в среду исполнил НБУ, сошел на нет, отложенный за период длительного укрепления гривны спрос был удовлетворен, и рынок вернулся к естественному балансу. Эффент оказался более длительным, чем можно было ожидать по прошлым исполнениям этого трюка.
НБУ на рынок не выходил.
Коррсчета символически снизились. Увеличение объема суточных сертификатов было компенсировано операциями казначейства. Остальные факторы играли совсем уж по мелочи.
Хочется отметить некорректность обвинений в адрес минфина в "сушении" ликвидности на основании операций казначейства. Минус в графе казначейства - это привлечение средств в бюджет. От собирания налогов отказаться трудно.
И еще стоит заметить, что суточный объем валютного рынка составляет 8-12 млрд. При общей ликвидности порядка 60 млрд, возможности влияния ликвидности на курс очень ограничены. Когда будет ликвидирован избыток ликвидности хотя бы на тендерных сертификатах, можно будет серьезно рассматривать влияние ликвидности на валютный рынок.
Возвращаясь к пятнице, стоит отметить, что объем тендерного рефинансирования существенно снизился. На прошлых тендерах наливали по 6-7 млрд.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.08.2019
Усього, млн дол. США 391.5
Для пятницы обороты очень высокие, и это без участия НБУ.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:31
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34
знаю, потому и спрашиваю//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По сравнению с 2018 годом, урожай 2019 больше.
Урожайность тоже в среднем выше в 2019 г. чем в 2018.
Но есть один момент на который обратил внимание: в 2019 году не дают разбивку на ярую и озимую пшеницу и овёс. Всё в общей цифре. Разница между 2018 и 2019 годом составляет 0.2 млн. га. видимо с них и собрали ярую пшеницу и овёс.
Посмотрим на кукурузу и подсолнечник.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:38
60 млрд? А як же Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2019 по 10.08.2019 - 51 622 млн.грн.? Що лишаеться від загальноі ліквідності? Не впливає??? І прокоментуйте будь ласка період за липень-вересень 2017 року, або лютий-липень поточного року.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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