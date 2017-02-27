RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1718171917201721>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
вище 25.65
52%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 09:50

Так привлечение 3, а погашение 6. Вернее, то уже завтра будут.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20705
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 2041 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:28

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 44 274,44(45 011,78 − 737,34(− 3 166,76)) млн.
Овернайти дебет 15% - 18 387(15 460 + 2 927(+ 4 594)) млн.
Овернайти кредит 19% - 87,8 (87,1 + 0,7(+ 1,0)) млн.

Загальна ліквідність 44 274,44 + 18 387 - 87,8 = 62 573,64(60 384,68 + 2 188,96(+ 1 426,24)) млн. гривень.

Загальна ліквідність знову виросла, а ось коррахунки знову впали.

Загальної ліквідності за вчора і позавчора наростили на 3 615,2 млн. грн. (гроші на овернайтах). Цього вже достатньо для проведення сьогодняшніх торгів ОВГЗ без додаткових продажів доляра. Ще й лишиться.

Цікава річ :idea: Після 10 числа кожного місяця, після визначення нового обсягу величини нормативів регулювання ліквідності, коррахунки сильно виростають перевищуючи задану величину, а потім, до 10 числа наступного місяця, сідають, долаючи норматив в негативний бік, порушуючи визначені нормативи. Після 10 числа, все знову повторюється. Серце економіки бʼється!

Ну і ще одна цікавинка, на мій погляд. :idea:
В цьому місяці першого числа
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-01
повернули 133 251 150 долярів з валютних ОВДП. В гривні на той час було 123543000*25,349919=3 131 805 043,017. Це тільки повернення без купону. Тобто 3 мрд. гривень сьогодняшнього аукціону, це всього навсього заміщення валютних ОВДП гривньовими. Дедоларізація здається.

Як на мене, завтрашнє погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-07
, призведе до того, що у наступному аукционі Мінфін продаватиме нових ОВГЗ вже на 6 мрд. гривень. Заміщувати ніхто не заважає, навіть якщо дістали порога збільшення ОВДП!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 сер, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

снова на 25 идет какая же щедрость от нбу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:11

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:але важливіше питання, що зупинить гривню від подальшого укріплення? 8)

Укріплення гривні - це тимчасовий результат покупки ОВДП на $3.2 млрд під 17-20% за півроку нерезидентами.

а що толку перчисляти наш негатив в економіці, якщо це не дозволяє вам зробити точного валютного прогнозу? тим паче якщо розглядуєте однобоко :roll:
зараз ситуація краща, чим 2 роки назад, а про 4-5 я мовчу, мінімум 2х річної давнини переписали, а 4х річної ще під питанням :mrgreen: ... якщо розглядати співвідношення М2/ЗВР, то за останні 5 років маємо зміну із 70+ грн. за $, до 22-23 грн. за $ нині, ... технічно тенденція розвернулася на укріплення гривні,
... тому ваші мантри можна було повторювати декілька місяців назад (чи рік), але ще раз => а що толку? 8)
#noFOMO
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 280
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:17

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
29.07.2019 756,86 25,2526 -0,1871 26,6775 -0,0139
30.07.2019 998,80 25,0855 -0,1671 26,6575 -0,0201
31.07.2019 1016,11 25,021 -0,0648 26,6367 -0,0207
01.08.2019 681,69 25,3499 0,32920 26,6259 -0,0108
02.08.2019 685,64 25,5377 0,18780 26,6167 -0,0091

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,019597(-0,075123). Курс підвищився. Росло в середньому по 1.9597 копійки за добу. На позапрошлому тижні падало в 3,83 рази швидше ніж росло на тому тижні. Виросло завдяки крутому збільшенню у четвер та пʼятницю :!:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,014939(-0,011275). СерРічна падала на тижні в середньому по 1.4939 копійки за добу. Падіння прискорилось на 32,5 відсотки по відношенню до минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 4139,1024(3588,0560) млн. долярів. Рекордні. Виросли на 551,05 млн. Робочий тиждень повний. Найбільший вклад дали вівторок та середа - дні розрахунку за проведений аукціон ОВДП. Середні середньодобові оберти за тиждень: 827,82(717,61) млн., також рекордні та виросли на 110,21 (34,62) млн. І вони були набагато більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу - 566,77(557,38), які самі виросли на 9,39 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,616748. Вона на 3,86(6,37) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,626648.

Доляр вцілому дорожчий на 0,99(1,60) гривні від поточного курсу. Купувати доляр має сенс! :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.08.2019 2562,6648
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Торги открылись чуть выше вчерашнего закрытия и сразу же начали снижение с переменной интенсивностью. Стартовали сразу на высоких оборотах, без пристрелки. Пара замедлений снижения может быть намеком на присутствие НБУ.
Похоже, эффект от искусственного разворота, который в среду исполнил НБУ, сошел на нет, отложенный за период длительного укрепления гривны спрос был удовлетворен, и рынок вернулся к естественному балансу. Эффент оказался более длительным, чем можно было ожидать по прошлым исполнениям этого трюка.
НБУ на рынок не выходил.
Коррсчета символически снизились. Увеличение объема суточных сертификатов было компенсировано операциями казначейства. Остальные факторы играли совсем уж по мелочи.
Хочется отметить некорректность обвинений в адрес минфина в "сушении" ликвидности на основании операций казначейства. Минус в графе казначейства - это привлечение средств в бюджет. От собирания налогов отказаться трудно.
И еще стоит заметить, что суточный объем валютного рынка составляет 8-12 млрд. При общей ликвидности порядка 60 млрд, возможности влияния ликвидности на курс очень ограничены. Когда будет ликвидирован избыток ликвидности хотя бы на тендерных сертификатах, можно будет серьезно рассматривать влияние ликвидности на валютный рынок.
Возвращаясь к пятнице, стоит отметить, что объем тендерного рефинансирования существенно снизился. На прошлых тендерах наливали по 6-7 млрд.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
02.08.2019
Усього, млн дол. США 391.5
Для пятницы обороты очень высокие, и это без участия НБУ.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1487 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:31

  KOKS написав:снова на 25 идет какая же щедрость от нбу

Корекція скінчилась, трохи на припіднятих рівнях.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3009
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34

  zzzzzz написав:
  asti написав:интересно, шестилетки тоже обрежут?
Их вроде только 1 раз в конце месяца будут привлекать.
знаю, потому и спрашиваю//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
Повідомлень: 843
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По сравнению с 2018 годом, урожай 2019 больше.

https://minagro.gov.ua/ua/news/zhniva-2 ... 1-mln-tonn - 2018 год

https://minagro.gov.ua/ua/news/zhniva-2 ... i-ploshchi - 2019 год

Урожайность тоже в среднем выше в 2019 г. чем в 2018.

Но есть один момент на который обратил внимание: в 2019 году не дают разбивку на ярую и озимую пшеницу и овёс. Всё в общей цифре. Разница между 2018 и 2019 годом составляет 0.2 млн. га. видимо с них и собрали ярую пшеницу и овёс.

Посмотрим на кукурузу и подсолнечник.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 13.07.16
Подякував: 250 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:38

  Сибарит написав:...
И еще стоит заметить, что суточный объем валютного рынка составляет 8-12 млрд. При общей ликвидности порядка 60 млрд, возможности влияния ликвидности на курс очень ограничены. Когда будет ликвидирован избыток ликвидности хотя бы на тендерных сертификатах, можно будет серьезно рассматривать влияние ликвидности на валютный рынок.
Возвращаясь к пятнице, стоит отметить, что объем тендерного рефинансирования существенно снизился. На прошлых тендерах наливали по 6-7 млрд.
...


60 млрд? А як же Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2019 по 10.08.2019 - 51 622 млн.грн.? Що лишаеться від загальноі ліквідності? Не впливає??? І прокоментуйте будь ласка період за липень-вересень 2017 року, або лютий-липень поточного року.

Зображення

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 850
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 1718171917201721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33, lrs7719, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1544, 1545, 1546
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15454 1835239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 11:38
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6674 1440863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:53
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
29 1600
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 10:03
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14295)
06.08.2019 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.