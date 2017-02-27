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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:51
Перед обедом выходил Нацбанк, взял дежурную 20-ку по 25,53.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:52
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:53
На МБ американські гірки, юхху
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
zzzzzz написав:
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Как раз с классом в этом году всё хорошо.,!
З.Ы. Ну что, задергнули покупку чуть выше чем я думал (25,80 если не ошибаюсь) и всё, приехали кто переживал что не скупился по 25 (+/- 0,30) ждите)))
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
zzzzzz написав:
Но есть один момент на который обратил внимание: в 2019 году не дают разбивку на ярую и озимую пшеницу и овёс. Всё в общей цифре. Разница между 2018 и 2019 годом составляет 0.2 млн. га. видимо с них и собрали ярую пшеницу и овёс.
Посмотрим на кукурузу и подсолнечник.
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.[/quote]
Вопросов много. Нет не только класса, но и не понятно даже сколько ярой/озимой пшеницы собрали. Умышленно ли нет такой информации?
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