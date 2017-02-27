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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1718171917201721

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
вище 25.65
52%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:51

Перед обедом выходил Нацбанк, взял дежурную 20-ку по 25,53.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:52

  lrs7719 написав:По сравнению с 2018 годом, урожай 2019 больше.

https://minagro.gov.ua/ua/news/zhniva-2 ... 1-mln-tonn - 2018 год

https://minagro.gov.ua/ua/news/zhniva-2 ... i-ploshchi - 2019 год

Урожайность тоже в среднем выше в 2019 г. чем в 2018.

Но есть один момент на который обратил внимание: в 2019 году не дают разбивку на ярую и озимую пшеницу и овёс. Всё в общей цифре. Разница между 2018 и 2019 годом составляет 0.2 млн. га. видимо с них и собрали ярую пшеницу и овёс.

Посмотрим на кукурузу и подсолнечник.

Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 11:53

На МБ американські гірки, юхху :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.

Как раз с классом в этом году всё хорошо.,!
З.Ы. Ну что, задергнули покупку чуть выше чем я думал (25,80 если не ошибаюсь) и всё, приехали кто переживал что не скупился по 25 (+/- 0,30) ждите)))
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10

  zzzzzz написав:Но есть один момент на который обратил внимание: в 2019 году не дают разбивку на ярую и озимую пшеницу и овёс. Всё в общей цифре. Разница между 2018 и 2019 годом составляет 0.2 млн. га. видимо с них и собрали ярую пшеницу и овёс.

Посмотрим на кукурузу и подсолнечник.

Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.[/quote]

Вопросов много. Нет не только класса, но и не понятно даже сколько ярой/озимой пшеницы собрали. Умышленно ли нет такой информации?
lrs7719
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