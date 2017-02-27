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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 11:51
Перед обедом выходил Нацбанк, взял дежурную 20-ку по 25,53.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:52
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 06 сер, 2019 11:53
На МБ американські гірки, юхху
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Rainbow
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
zzzzzz написав:
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Как раз с классом в этом году всё хорошо.,!
З.Ы. Ну что, задергнули покупку чуть выше чем я думал (25,80 если не ошибаюсь) и всё, приехали кто переживал что не скупился по 25 (+/- 0,30) ждите)))
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Investor_33
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:10
Востаннє редагувалось lrs7719
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:12
Investor_33 написав: zzzzzz написав:
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Как раз с классом в этом году всё хорошо.,!
Ссылку на пруфы плиз. Желательно официальные. И по кукурузе хорошо бы понимать расклад.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Вів 06 сер, 2019 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:33
Эскалация торгового конфликта между США и Китаем продолжает будоражить рынки – второй день подряд в центре внимания остается китайская валюта, сместившая центр тяжести за пределы отметки 7.0 против доллара США. Оффшорные котировки юаня достигали отметки 7.14 на открытии торгов сегодня утром, однако после вмешательства Банка Китая котировки сместились к 7.07. Это не убедило инвесторов приостановить продажи рисковых активов: широкий спектр азиатских фондовых индексов удержался в отрицательной зоне, теряя от 1.0 до 2.0%. Продажи могут продолжиться до тех пор, пока не будет достигнуто понимание предела «толерантности» китайских монетарных властей в вопросе девальвации юаня. По медианным оценкам, движение может растянуться еще на 5-6% против корзины мировых валют.
Американские власти продолжили раскачивать лодку, признав Китай с опережением графика наблюдений манипулятором национальной валютой. Это обстоятельство дает США полное право зафиксировать текущие тарифы или ввести новые, а также призвать мировые банки развития к противодействию манипуляции. На данном этапе не совсем очевидно, какова возможная степень влияния США на текущую стоимость доллара, однако монетарные власти могут получить право прямых интервенций на валютном рынке, хотя эффективность этой практики не доказана и невысока. Тем не менее, спрос на американские защитные активы продолжил обновлять ценовые высоты: доходность UST’10 опустилась до 1.75%.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:34
Вчера нерезы немного купили ОВГЗ на вторичном рынке примерно на 10 млн.долларов.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:47
s0v7a написав:
А як же Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2019 по 10.08.2019 - 51 622 млн.грн.? Що лишаеться від загальноі ліквідності?
Вся ликвидность и остается. Норма резервирования не сокращает ликвидность, а обеспечивает должный ее уровень.
Банки обязаны соблюдать этот норматив в среднем
за период. При этом они имеют право сокращать остаток на коррсчетах в отдельные дни хоть до нуля. При расчета среднего берется состояние коррсчетов на начало каждого дня.
Т.о. этот норматив абсолютно не влияет на способность банков поводить любые платежи. Он не позволяет входить в долгоиграющие активы, в т.ч. и в депосертификаты НБУ, в таких объемах, которые могут повлиять на способность выполнять текущие обязательства.
zzzzzz написав:
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
Еще интереснее знать урожай в европах. Там серьезные засухи и прочие природные катаклизмы. Это может повлиять на цены в нашу пользу.
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Сибарит
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Додано: Вів 06 сер, 2019 12:49
zzzzzz написав:
Рост урожая это конечно хорошо, но очень хочется знать класс зерна которое собрали по сравнению с прошлым годом.
а что толку обсуждать урожайность и классы, если экспорта нормального нет, хотя уже август на дворе ???
Все судовладельцы ноют что рынок на Чёрном море дохлый, экспорта зерновых в обычном для августа объёме нет, пароходы стоят в споте пустые.....
И мировые цены на зерно невелики, а тут ещё и доллар к гривне упал - вот и стоит всё
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