Эскалация торгового конфликта между США и Китаем продолжает будоражить рынки – второй день подряд в центре внимания остается китайская валюта, сместившая центр тяжести за пределы отметки 7.0 против доллара США. Оффшорные котировки юаня достигали отметки 7.14 на открытии торгов сегодня утром, однако после вмешательства Банка Китая котировки сместились к 7.07. Это не убедило инвесторов приостановить продажи рисковых активов: широкий спектр азиатских фондовых индексов удержался в отрицательной зоне, теряя от 1.0 до 2.0%. Продажи могут продолжиться до тех пор, пока не будет достигнуто понимание предела «толерантности» китайских монетарных властей в вопросе девальвации юаня. По медианным оценкам, движение может растянуться еще на 5-6% против корзины мировых валют.



Американские власти продолжили раскачивать лодку, признав Китай с опережением графика наблюдений манипулятором национальной валютой. Это обстоятельство дает США полное право зафиксировать текущие тарифы или ввести новые, а также призвать мировые банки развития к противодействию манипуляции. На данном этапе не совсем очевидно, какова возможная степень влияния США на текущую стоимость доллара, однако монетарные власти могут получить право прямых интервенций на валютном рынке, хотя эффективность этой практики не доказана и невысока. Тем не менее, спрос на американские защитные активы продолжил обновлять ценовые высоты: доходность UST’10 опустилась до 1.75%.