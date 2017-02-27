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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1719172017211722

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
вище 25.65
52%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
18%
46
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:53

Vitalych-new
Вован ПМ фото выкладывал какие все "пустые" подъездные дороги к марику
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 12:58

  zzzzzz написав:Вчера нерезы немного купили ОВГЗ на вторичном рынке примерно на 10 млн.долларов.
чувствую, скоро обраточка пойдет...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:06

  zzzzzz написав:Vitalych-new
Вован ПМ фото выкладывал какие все "пустые" подъездные дороги к марику


везти в порт то можно, но это ж не экспорт.....
засыпят все терминалы и подвоз остановят - у мусульман скоро праздники, они покупать не будут, а европейцы в отпусках уже до сентября
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:09

  zzzzzz написав:Vitalych-new
Вован ПМ фото выкладывал какие все "пустые" подъездные дороги к марику

Не Марик.
Это был Бердянск.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:14

  vovan_prm написав:Это был Бердянск.

а не будет проблем с проходом чрз пролив керченский?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:а что толку обсуждать урожайность и классы, если экспорта нормального нет, хотя уже август на дворе ???Все судовладельцы ноют что рынок на Чёрном море дохлый, экспорта зерновых в обычном для августа объёме нет, пароходы стоят в споте пустые.....И мировые цены на зерно невелики, а тут ещё и доллар к гривне упал - вот и стоит всё

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 6 августа 2019 года экспортировала 4,189 млн тонн зерновых и зернобобовых. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141452

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 2,606 млн тонн зерновых и зернобобовых.
А так, да, все ноют))
По классу не хочу искать, где то читал в инете..)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:19

В понедельник на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций. На фоне обостряющегося торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones – на 2,9 процента, Nasdaq – на 3,5 процента.

Падение на Уолл-стрит последовало после того, как Китай позволил своей валюте, юаню, упасть до уровня более 7 юаней за 1 доллар. Это было самое значительное удешевление юаня в рамках одного дня за 10 лет, и президент США Дональд Трамп сразу же обвинил Китай в "манипуляции валютой". Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что Вашингтон будет сотрудничать с Международным валютным фондом для устранения недобросовестной конкуренции со стороны Пекина.
Многие инвесторы опасаются ужесточения торговой войны между двумя странами, поскольку этот конфликт оказывает решающее влияние на глобальный экономический климат. В понедельник стало известно, что Китай также приостановил закупки сельскохозяйственной продукции США. Эти шаги последовали за заявлениями Дональда Трампа на прошлой неделе, когда он пригрозил ввести дополнительные пошлины на китайский импорт в США на сумму около 300 миллиардов долларов. Это затронуло бы практически все импортируемые в США товары из Китая.

Распродажа акций началась умеренными темпами в понедельник на биржах в Азии, однако усилилась с открытием рынков в Европе и достигла пика на американских финансовых биржах в конце дня. В поисках безопасности инвесторы скупали гособлигации США, что, со своей стороны, привело к падению их доходности до самого низкого уровня за последние три года.

Это произошло несмотря на то, что экономика США продолжает расти умеренными темпами, уровень безработицы остается самым низким за почти полвека, а фондовые индексы США поднялись до рекордных отметок чуть более недели назад. Пессимизма на Уолл-стрит добавляет то, что Федеральный резерв США, вопреки ожиданиям инвесторов, снизив несколько дней назад учетную ставку, прямо не пообещал продолжить снижение процентных ставок, с тем чтобы стимулировать экономический рост и предотвратить возможную рецессию. Тем не менее, как отмечают экономисты, в данный момент вероятность рецессии в США относительно невысока из-за низкой процентной ставки и возможного ее дальнейшего понижения центральным банком.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:36

  asti написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы немного купили ОВГЗ на вторичном рынке примерно на 10 млн.долларов.
чувствую, скоро обраточка пойдет...


уже пошла - отскок судя по всему приостановлен, стрелочки покрасели и повернулись вниз, опять пошел тренд на укрепление гривны.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:54

  Surfer написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы немного купили ОВГЗ на вторичном рынке примерно на 10 млн.долларов.
чувствую, скоро обраточка пойдет...


уже пошла - отскок судя по всему приостановлен, стрелочки покрасели и повернулись вниз, опять пошел тренд на укрепление гривны.


Пока боковик. Последнее укрепление было на фоне рекордного спроса на ОВДП. Судя по всему - лавочка (пока) закрылась: Минфин отрапортовал, что готов гасить сентябрськие долги, а значит в средствах (пока) не нуждается. Дальше весь фокус смещается в сторону сотрудничества с МВФ. Скорее всего транш до конца года дадут (если не будет проблем с составом правительства и т.д. что в принципе маловероятно). Также думаю, что ДО получения транша не будут никаких изменений в НБУ. К этому времени ставку снизят до 14-15% а доходность по ОВДП - до 12-13%. В таких условиях цена/риск уже не так интерестна. Хотя опять же - тут слово за МВФ.
А вот после получения транша, думаю, начнётся приватовская история со всеми вытекающими.
Землю трогать не будут - как озвучили раньше - вопрос сложный и важный, но не первостепенный.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:56

  Клаус написав:
  vovan_prm написав:Это был Бердянск.

а не будет проблем с проходом чрз пролив керченский?

ну мост же пока не упал
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