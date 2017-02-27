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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:57
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 06.08.2019 07.08.2019
дата розрахунку 05.08.2019 06.08.2019
Долар США 2573,5045 2559,0328
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Ускорившееся после 11-30 падение котировок, вероятно, было остановлено интервенцией НБУ, присутствие которого было замечено участниками рынка. Это спровоцировало отскок на 4 копейки, после чего рынок успокоился и более двух часов пребывал в балансе. После 15 снова наметилась тенденция к снижению. Активные торги продолжались достаточно долго.
Этот день в истории:
2017 - 2584.26 (-25)
2018 - 2713.17 (-154)
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Сибарит
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:10
Міжнародні резерви України у липні зросли на 1,2 млрд дол. США
Станом на 01 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.
Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:
по-перше, сприятлива ситуація на валютному ринку, що склалася унаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту та помірних обсягів імпорту. Ці фактори зумовили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви завдяки інтервенціям на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 1 271,1 млн дол. США. Зокрема, 405,2 млн дол. США було куплено під час здійснення інтервенцій з вибору найкращого курсу та 865,9 млн. дол. США – за єдиним курсом. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив;
по-друге, операції Уряду з управління державним боргом. Так, у липні надходження від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, становили 1 005,6 млн дол. США. Ці надходження майже повністю компенсували платежі Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. У минулому місяці такі витрати становили 1 019,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 941,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а решта коштів – на виконання інших зобов’язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями;
по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 56,6 млн дол. США (в еквіваленті).
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Додано: Вів 06 сер, 2019 15:49
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 06.08.2019 07.08.2019
дата розрахунку 05.08.2019 06.08.2019
Долар США 2573,5045 2559,0328После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Этот день в истории:
2017 - 2584.26 (-25)
2018 - 2713.17 (-154)
zzzzzz написав:Міжнародні резерви України у липні зросли на 1,2 млрд дол. США
Станом на 01 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. США
(в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.
Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100
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