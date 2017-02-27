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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1721172217231724>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:57

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 06.08.2019 07.08.2019
дата розрахунку 05.08.2019 06.08.2019
Долар США 2573,5045 2559,0328
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.
Ускорившееся после 11-30 падение котировок, вероятно, было остановлено интервенцией НБУ, присутствие которого было замечено участниками рынка. Это спровоцировало отскок на 4 копейки, после чего рынок успокоился и более двух часов пребывал в балансе. После 15 снова наметилась тенденция к снижению. Активные торги продолжались достаточно долго.

Этот день в истории:
2017 - 2584.26 (-25)
2018 - 2713.17 (-154)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:10

Міжнародні резерви України у липні зросли на 1,2 млрд дол. США

Станом на 01 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

по-перше, сприятлива ситуація на валютному ринку, що склалася унаслідок зростання інтересу нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту та помірних обсягів імпорту. Ці фактори зумовили суттєве перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви завдяки інтервенціям на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 1 271,1 млн дол. США. Зокрема, 405,2 млн дол. США було куплено під час здійснення інтервенцій з вибору найкращого курсу та 865,9 млн. дол. США – за єдиним курсом. Інтервенцій з продажу валюти Національний банк упродовж місяця не проводив;
по-друге, операції Уряду з управління державним боргом. Так, у липні надходження від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, становили 1 005,6 млн дол. США. Ці надходження майже повністю компенсували платежі Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. У минулому місяці такі витрати становили 1 019,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 941,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а решта коштів – на виконання інших зобов’язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями;
по-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 56,6 млн дол. США (в еквіваленті).
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 06.08.2019 07.08.2019
дата розрахунку 05.08.2019 06.08.2019
Долар США 2573,5045 2559,0328
После полудня гривна укрепилась еще на 3.5 копейки.

Этот день в истории:
2017 - 2584.26 (-25)
2018 - 2713.17 (-154)


  zzzzzz написав:Міжнародні резерви України у липні зросли на 1,2 млрд дол. США

Станом на 01 серпня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 840,13 млн дол. США (в еквіваленті). У липні вони зросли на 5,8% завдяки чистій купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.


Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100

Да-да-да, скоро за килограмм долларов будут давать 1 гривню! :mrgreen: Подобную схему мы уже проходили летом 2008 года. Тоже на всех углах пели "гривна самая крепкая валюта в мире! с 5.05 быстро укрепилась до 4.65! а дальше будет 4, 3, и даже 2! быстрее сливайте ваши вонючие доллары!" :mrgreen: Что было потом - история молчит, скромно потупив взор... В мире фонда валится, инвесторы бегут в золото и доллар, на горизонте уже маячит новый финансовый кризис, но гривна же крепче всех! Ничему идиотов жизнь не учит... Будет вам и 100, и может даже 150. Не спешите, Беня знает толк в деле окучивания лохов. Сначала приласкает, чтобы клиент расслабился и получил удовольствие - а потом одним резким движением нахлобучит его на обрезной фаллос!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 сер, 2019 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:03

Surfer

Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100[/quote]


ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Всем Здоровья .

Посмотрим, как часто Вы будете писать в конце августа , начале сентября.
Успехов.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Размещено овгз на 2,668 млрд грн:

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Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:15

  холява написав:
Surfer

Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100


ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Всем Здоровья .

Посмотрим, как часто Вы будете писать в конце августа , начале сентября.
Успехов.


Да уже смотрели на бледный вид аленей , каждый год мечущихся от зимы к лету , когда этой зимой сезонный тренд валют был сломлен.

Особо интересно будет наряду вспомнить и загонял вангующих ПА30 уже этой зимой , сохраню пожалуй для истории :

  Zebra написав:Ну что я вам кричал, па 25 не ждать, не быть глупцами откупаться. Вниз гривна летит всегда жвавенько.
Зимой будет 30±
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:35

мультики от НБУ
http://storm.bank.gov.ua/
http://badbanks.bank.gov.ua/
http://pb.bank.gov.ua/
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:52

  yuri_m написав:
  Surfer написав:Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100
Да-да-да, скоро за килограмм долларов будут давать 1 гривню! :mrgreen: Подобную схему мы уже проходили летом 2008 года. Тоже на всех углах пели "гривна самая крепкая валюта в мире! с 5.05 быстро укрепилась до 4.65! а дальше будет 4, 3, и даже 2! быстрее сливайте ваши вонючие доллары!" :mrgreen: Что было потом - история молчит, скромно потупив взор...Беня знает толк в деле окучивания лохов. Сначала приласкает, чтобы клиент расслабился и получил удовольствие - а потом одним резким движением нахлобучит его на обрезной фаллос!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:01

  asti написав:
  yuri_m написав:
  Surfer написав:Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100
Да-да-да, скоро за килограмм долларов будут давать 1 гривню! :mrgreen: Подобную схему мы уже проходили летом 2008 года. Тоже на всех углах пели "гривна самая крепкая валюта в мире! с 5.05 быстро укрепилась до 4.65! а дальше будет 4, 3, и даже 2! быстрее сливайте ваши вонючие доллары!" :mrgreen: Что было потом - история молчит, скромно потупив взор...Беня знает толк в деле окучивания лохов. Сначала приласкает, чтобы клиент расслабился и получил удовольствие - а потом одним резким движением нахлобучит его на обрезной фаллос!
вам бы книги писать...


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