Жизнь пишет книги покруче любого писателя! А про Коломойского так и есть. Вспомните, сколько он прикармливал население к "Привату". Потратил много лет, пока основная масса депозитов в стране не перекочевала к нему в банк. Условия сладкие были, и обслуживание просто супер. А потом бац - и вместо денег на балансе банка дыра в 150 миллиардов! А все деньги вкладчиков где-то в оффшорах. Сейчас будет та же схема работать, но только в масштабах уже всей Украины. Или Вы реально думаете, что страной правит Зеленский? Тогда изучайте внимательнее первые шаги новой власти.
1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ"
2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн
3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця
І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!