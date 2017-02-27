Додано: Вів 06 сер, 2019 17:48

lrs7719 написав: весь фокус смещается в сторону сотрудничества с МВФ. Скорее всего транш до конца года дадут (если не будет проблем с составом правительства и т.д. что в принципе маловероятно). Также думаю, что ДО получения транша не будут никаких изменений в НБУ. К этому времени ставку снизят до 14-15% а доходность по ОВДП - до 12-13%. В таких условиях цена/риск уже не так интерестна. Хотя опять же - тут слово за МВФ.

А вот после получения транша, думаю, начнётся приватовская история со всеми вытекающими.

Землю трогать не будут - как озвучили раньше - вопрос сложный и важный, но не первостепенный. весь фокус смещается в сторону сотрудничества с МВФ. Скорее всего транш до конца года дадут (если не будет проблем с составом правительства и т.д. что в принципе маловероятно). Также думаю, что ДО получения транша не будут никаких изменений в НБУ. К этому времени ставку снизят до 14-15% а доходность по ОВДП - до 12-13%. В таких условиях цена/риск уже не так интерестна. Хотя опять же - тут слово за МВФ.А вот после получения транша, думаю, начнётся приватовская история со всеми вытекающими.Землю трогать не будут - как озвучили раньше - вопрос сложный и важный, но не первостепенный.

Ты в вопросах глабальных финансов полный ноль.Позор учебного полка и меня лично.Всё будет намного проще и случится совсем скоро.А что будет?Докладываю.Можете записывать и потом проверить.Эдак дней через десять (10) к нам на предпраздничный пикник заедет новый президент Всемирного банка Малпас. Неформально он является новопоставленным смотрящим масонерии по Украине. Эта должность новая. Её ввели совсем недавно после приема вас в золотой миллиард. Теперь главный у вас он, а не МВФ. Его главный мессидж будет таким - надо срочно покончить с коррупцией и навести порядок в государственном управлении. Одновременно мы готовы дать бабла на инфраструктуру и здравоохранение столько, сколько вы сможете проглотить. Ограничений нет. Одновременно мы вместе должны резко повысить инвестиционную привлекательность Украины для частного капитала и подготовить её к предстоящему экономическому буму. Отныне программы МВФ по макроэкономической стабилизации также будет утверждать и выпускать в свет лично он. Сколько надо. При сохранении курса на радикальные реформы.Довести всё это до ведома Зелёного - цель его визита.У меня дар. Я вижу будущее. Я вижу ваше процветающее будущее. Я радуюсь за вас.