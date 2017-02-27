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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17221723172417251726>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:вам бы книги писать...

Жизнь пишет книги покруче любого писателя! А про Коломойского так и есть. Вспомните, сколько он прикармливал население к "Привату". Потратил много лет, пока основная масса депозитов в стране не перекочевала к нему в банк. Условия сладкие были, и обслуживание просто супер. А потом бац - и вместо денег на балансе банка дыра в 150 миллиардов! А все деньги вкладчиков где-то в оффшорах. Сейчас будет та же схема работать, но только в масштабах уже всей Украины. Или Вы реально думаете, что страной правит Зеленский? Тогда изучайте внимательнее первые шаги новой власти.

1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ"
2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн
3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця

І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:25

  yuri_m написав:
  Surfer написав:Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100

Да-да-да, скоро за килограмм долларов будут давать 1 гривню! :mrgreen: Подобную схему мы уже проходили летом 2008 года. Тоже на всех углах пели "гривна самая крепкая валюта в мире! с 5.05 быстро укрепилась до 4.65! а дальше будет 4, 3, и даже 2! быстрее сливайте ваши вонючие доллары!" :mrgreen: Что было потом - история молчит, скромно потупив взор... В мире фонда валится, инвесторы бегут в золото и доллар, на горизонте уже маячит новый финансовый кризис, но гривна же крепче всех! Ничему идиотов жизнь не учит... Будет вам и 100, и может даже 150. Не спешите, Беня знает толк в деле окучивания лохов. Сначала приласкает, чтобы клиент расслабился и получил удовольствие - а потом одним резким движением нахлобучит его на обрезной фаллос!
история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.

Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:48

  yuri_m написав:
  Вело написав:история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.

Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...

Ну ок, з 2008 на три з мінусом розібралися. А що ж в цьому році, крім запоребріковсько-бурятсько-евенківських методичок, має привести до такого результату?
Ви б краще своїм переймалися. Хоча б ось цим https://sprotyv.info/news/katastrofiche ... n_get_more :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:48

  lrs7719 написав:весь фокус смещается в сторону сотрудничества с МВФ. Скорее всего транш до конца года дадут (если не будет проблем с составом правительства и т.д. что в принципе маловероятно). Также думаю, что ДО получения транша не будут никаких изменений в НБУ. К этому времени ставку снизят до 14-15% а доходность по ОВДП - до 12-13%. В таких условиях цена/риск уже не так интерестна. Хотя опять же - тут слово за МВФ.
А вот после получения транша, думаю, начнётся приватовская история со всеми вытекающими.
Землю трогать не будут - как озвучили раньше - вопрос сложный и важный, но не первостепенный.


Ты в вопросах глабальных финансов полный ноль.
Позор учебного полка и меня лично.
Всё будет намного проще и случится совсем скоро.
А что будет?
Докладываю.
Можете записывать и потом проверить.
Эдак дней через десять (10) к нам на предпраздничный пикник заедет новый президент Всемирного банка Малпас. Неформально он является новопоставленным смотрящим масонерии по Украине. Эта должность новая. Её ввели совсем недавно после приема вас в золотой миллиард. Теперь главный у вас он, а не МВФ. Его главный мессидж будет таким - надо срочно покончить с коррупцией и навести порядок в государственном управлении. Одновременно мы готовы дать бабла на инфраструктуру и здравоохранение столько, сколько вы сможете проглотить. Ограничений нет. Одновременно мы вместе должны резко повысить инвестиционную привлекательность Украины для частного капитала и подготовить её к предстоящему экономическому буму. Отныне программы МВФ по макроэкономической стабилизации также будет утверждать и выпускать в свет лично он. Сколько надо. При сохранении курса на радикальные реформы.
Довести всё это до ведома Зелёного - цель его визита.
У меня дар. Я вижу будущее. Я вижу ваше процветающее будущее. Я радуюсь за вас.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Ну ок, з 2008 на три з мінусом розібралися.

Значит надо было в школу ходить, а не учебники за углом курить! Тогда было бы на 5+.

  orest написав:А що ж в цьому році, крім запоребріковсько-бурятсько-евенківських методичок, має привести до такого результату?

Ну так у них и спросите, раз Вы в курсе, что они там в методичках пишут. Спалился кацапчик, хоть и раскладку украинскую используешь. :mrgreen: Учить законы экономики надо, а не только всякую хрень на заборах читать!

  orest написав:Ви б краще своїм переймалися. Хоча б ось цим https://sprotyv.info/news/katastrofiche ... n_get_more :mrgreen:

Мне это по барабану. Пусть хоть к едреней фене всё там выгорит! "Своё" оно для Вас, раз так пристально следите. Нефти в мире и так переизбыток! А рашикам дополнительный головняк от падения экспорта.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 сер, 2019 18:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:58

  yuri_m написав:
  asti написав:вам бы книги писать...

Жизнь пишет книги покруче любого писателя! А про Коломойского так и есть. Вспомните, сколько он прикармливал население к "Привату". Потратил много лет, пока основная масса депозитов в стране не перекочевала к нему в банк. Условия сладкие были, и обслуживание просто супер. А потом бац - и вместо денег на балансе банка дыра в 150 миллиардов! А все деньги вкладчиков где-то в оффшорах. Сейчас будет та же схема работать, но только в масштабах уже всей Украины. Или Вы реально думаете, что страной правит Зеленский? Тогда изучайте внимательнее первые шаги новой власти.

1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ"
2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн
3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця

І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!


"Маленькая ложь рождает большое недоверие" (с)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 17:58

Сегодня прошел аукцион в результате аукциона удалось привлечь 2,7 млрд. Завтра состоится погашение на 5,9 млрд. То есть гос.долг упадет 3,2 млрд.грн.

По 3-х месячным было подано заявок на 306 млн, Минфин удовлетворил на 176 млн, при этом что удивительно Минфину пришлось даже поднять ставку отсечения на 0,1 п.п. до 16,5% что-бы хоть частично выполнить план по привлечению коротких бумаг. И тут Минфн можно понять, банкам это не интересно, т.к. НБУ дает по сертификатам 17% . То есть Минфин вошел в конкуренцию с НБУ.

По годовым было подано 1,2 млрд грн , удовлетворили на 0,5 млрд, ставка снизилась на 0,31 п.п. до 16,28%

По трехлеткам заявок было подано на 3,8 млрд, Минфин удовлетворил на 2 млрд , ставка снизилась на 0,36 п.п. до 16,19%

6 месячные, двух и пятилетки сегодня не размещались.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:04

  Libo написав:Можете записывать и потом проверить.
Эдак дней через десять (10) к нам на предпраздничный пикник заедет новый президент Всемирного банка Малпас. Неформально он является новопоставленным смотрящим масонерии по Украине. Эта должность новая. Её ввели совсем недавно после приема вас в золотой миллиард. Теперь главный у вас он, а не МВФ. Его главный мессидж будет таким - надо срочно покончить с коррупцией и навести порядок в государственном управлении. Одновременно мы готовы дать бабла на инфраструктуру и здравоохранение столько, сколько вы сможете проглотить. Ограничений нет. Одновременно мы вместе должны резко повысить инвестиционную привлекательность Украины для частного капитала и подготовить её к предстоящему экономическому буму. Отныне программы МВФ по макроэкономической стабилизации также будет утверждать и выпускать в свет лично он. Сколько надо. При сохранении курса на радикальные реформы.
Довести всё это до ведома Зелёного - цель его визита.
У меня дар. Я вижу будущее. Я вижу ваше процветающее будущее. Я радуюсь за вас.
8) 8) 8)


1) Вам бы с такими талантами в другом месте зарабатывать
2) Сколько времени даете на выполнение вашего прогноза и сколько намерены на него поставить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:"Маленькая ложь рождает большое недоверие" (с)

...особенно когда у читателя одна извилина в голове!

"9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень" - для сравнения берется один отчетный период и второй. Если кто на бронепоезде, то отчеты таких компаний публикуются не каждый месяц. В данном случае раз в полгода. Просто в крайнем отчете прибыль уже не показана, поскольку вся выведена по старым проверенным схемам. Новая власть, а методы старые, Коломойского. Возьмите посмотрите период, когда "Укрнафта" была в руках Бени - там прибыли всегда было кот наплакал.

"І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!" - брался реальный срок у власти. Если кто снова на бронепоезде, то инаугурация Зеленского была 20 мая. Открываем календарь и считаем.

Флудеры хреновы...
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 сер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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