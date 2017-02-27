Вело написав: история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна. история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.

Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...