Вело написав:история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.
Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...
Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года. А теперь его предсказывают все. ЗИ Тимошенко канешно дура, но евро и рубль укреплялись аналогично.
Вело написав:история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.
Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...
В 2008 году был на форуме alyak, который заметил серьезное падение украинских экспортных цен на сталь, которая тогда была главным экспортным товаром тогда и полное отсутствие экспорта химудобрений после того, как цены на газ тимошенковский неприятно удивили химиков украинских. На основании этих данных он и начал копать глубже. И спрогнозировал рост курса доллара в Украине до 10 грн, что тогда казалось фантастикой на фоне речей тимошенко.
Кстати, она прошла в ВР? Не удивлюсь, если прошла. Она клещ в теле Украины, который не удается выдернуть.
Вело написав:история не молчит. Потом были братья Леман, так что ваша аналогия бессмысленна.
Потом или во время? Или Вы думаете, что люди класса Коломойского не следят, что в мире происходит? Заваруха на ипотечном рынке США началась еще ранней весной 2008 года, если даже не в конце осени 2007. А у нас как раз в тот период мадам Тимошенко заливалась со всех экранов "гривна недооценена, надо курс укреплять". Ну и наукреплялись с 5.42 до 5.05 в мае 2008, а потом вообще до 4.65 в августе! И тут в начале сентября ну совсем неожиданно мы все узнали, что грянул мировой кризис, наш экспорт весь остановился, а курс бодро побежал сначала к 5 и далее всё быстрее к 8.50-8.85. Если не помните этого, подымите архивы событий. Сейчас крутят ту же схему, только уже через ОВГЗ. А фондовый рынок в мире между тем всё быстрее валится...
Да, вы ещё ошиблись на три года про укрепление с 5,42 до 5,05
Жизнь пишет книги покруче любого писателя! А про Коломойского так и есть. Вспомните, сколько он прикармливал население к "Привату". Потратил много лет, пока основная масса депозитов в стране не перекочевала к нему в банк. Условия сладкие были, и обслуживание просто супер. А потом бац - и вместо денег на балансе банка дыра в 150 миллиардов! А все деньги вкладчиков где-то в оффшорах. Сейчас будет та же схема работать, но только в масштабах уже всей Украины. Или Вы реально думаете, что страной правит Зеленский? Тогда изучайте внимательнее первые шаги новой власти.
1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ" 2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн 3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн 4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д. 5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку 6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн 7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс" 8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн 9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень 10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця
І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!
И где эти решения суда можно увидеть?
Если это правда, то можно оценить качество работы прежнего недопрезидента по кличке обещалкин.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65981,12(66004,46) млн.гривень.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2472,186599.
Загальна ліквідність сьогодні виросла завдяки "1.3 Іншім монетарним операціям". Так, нарешті, "2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" додали 2 029 млн. грн. 5 попередніх діб Мінфін тільки збирав, як мені тут розтлумачили, налоги, а не сушив ліквідність, забувши про виконання держбютжету по видатках, які мають заплановане перевищення нвд зборами! Таккож підросли коррахунки на 166 млн. грн., знизивши на половину від того, як вчора підросли, обсяги готівки в оббігу(-331,7).
Коррахунки ще біьше зменшились по відношенню до визначенного рівня нормативів регулювання, який становить 51 622,03 млн. гривень.
Мінфін нарешті додав трохи ліквідності, НБУ вчора валютою не торгував.
Коррахунки меньші ха нормативи резервування, загальна ліквідність меньше свого середнього значення за цей рік. [u]Маловато ліквідності для сталого росту доляра.[/b]
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 сер, 2019 19:10, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.