Вело написав:Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года. А теперь его предсказывают все. ЗИ Тимошенко канешно дура, но евро и рубль укреплялись аналогично.
Ребята, я вам напомню. Кризис США - ипотечный. Братья Леманы не имеют к нему никакого отношения, они его далекое эхо ... Первые его симптомы начали проявляться в США где-то в середине 2006-го года ... Чуть отчетливе - в 2007-м ... Украина же эти два года жила беззаботно и в жиру ... Казалось, кризис действительно обошел Украину стороной, о чем робко, а потом не робко, говорили наша Юля, Стельмах, правительство и многие-многие другие ... Но в 2008-м он в Украине неожиданно бахнул. Рукотворно. Никто так и не узнал этих рук. А началось все одним солнечным сентябрьским утром ... Все люди получили смски - ПИБ - банкрот!. Все заборы уже были обписаны этим же, в общественном транспорте уже висели эти же плакаты и листовки ... Весь город был облистован и прочитал - ПИБ - банкрот! На ровном месте. Все побежали на всякий случай в ПИБ, а заодно и в другие банки забирать бабло и менять на доллары ... Вечером уже разразился кризис - у банков уже не было на выдачу гривни, в обменках уже не осталось долларов ... В чем вы видите аналогию с сегодняшним днем? Ничего подобного нет. Общество и ситуация уже другие.
Вело написав:Да, вы ещё ошиблись на три года про укрепление с 5,42 до 5,05
Да, есть такое дело. В апреле 2005 с 5.42 поменяли на 5.05. А в апреле 2008 с 5.05 срезали на 4.85. Но суть дела это не меняет. Кому надо еще в начале 2008 года знали, что в мире жoпа на подходе. Но при этом усиленно укрепляли гривну с 5.05 до 4.65, чтобы подешевле своё личное бабло перегнать в валюту. А потом весь этот навес курса разгребали пересичные украинцы.
Вело написав:Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года. А теперь его предсказывают все.
Даже на этом форуме слово - мировой финансовый кризис - было произнесено десятки раз уже в первом полугодии 2008 года.
Вы слово кризис говорите тут постоянно как матюкальное слово-паразит в портовой пивной, как волки-волки брехливый пастушок ... С 2009-го года фондовые индексы выросли на 400%, а вы все еще воюете с кризисом и как забытые в лесу партизаны пускаете под откос эшелоны ... Выбросьте из головы. Я вам скажу, когда будет реально приближаться кризис. У меня дар. И я посвящен.
AlexxK написав:"Маленькая ложь рождает большое недоверие" (с)
...особенно когда у читателя одна извилина в голове!
"9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень" - для сравнения берется один отчетный период и второй. Если кто на бронепоезде, то отчеты таких компаний публикуются не каждый месяц. В данном случае раз в полгода. Просто в крайнем отчете прибыль уже не показана, поскольку вся выведена по старым проверенным схемам. Новая власть, а методы старые, Коломойского. Возьмите посмотрите период, когда "Укрнафта" была в руках Бени - там прибыли всегда было кот наплакал.
"І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!" - брался реальный срок у власти. Если кто снова на бронепоезде, то инаугурация Зеленского была 20 мая. Открываем календарь и считаем.