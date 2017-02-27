Додано: Вів 06 сер, 2019 19:09

Вело написав: Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года.

А теперь его предсказывают все.

ЗИ Тимошенко канешно дура, но евро и рубль укреплялись аналогично. Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года.А теперь его предсказывают все.ЗИ Тимошенко канешно дура, но евро и рубль укреплялись аналогично.

Ребята, я вам напомню.Кризис США - ипотечный. Братья Леманы не имеют к нему никакого отношения, они его далекое эхо ... Первые его симптомы начали проявляться в США где-то в середине 2006-го года ... Чуть отчетливе - в 2007-м ... Украина же эти два года жила беззаботно и в жиру ... Казалось, кризис действительно обошел Украину стороной, о чем робко, а потом не робко, говорили наша Юля, Стельмах, правительство и многие-многие другие ...Но в 2008-м он в Украине неожиданно бахнул. Рукотворно. Никто так и не узнал этих рук. А началось все одним солнечным сентябрьским утром ... Все люди получили смски - ПИБ - банкрот!. Все заборы уже были обписаны этим же, в общественном транспорте уже висели эти же плакаты и листовки ... Весь город был облистован и прочитал - ПИБ - банкрот! На ровном месте. Все побежали на всякий случай в ПИБ, а заодно и в другие банки забирать бабло и менять на доллары ... Вечером уже разразился кризис - у банков уже не было на выдачу гривни, в обменках уже не осталось долларов ...В чем вы видите аналогию с сегодняшним днем?Ничего подобного нет.Общество и ситуация уже другие.