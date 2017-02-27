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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17241725172617271728>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:09

  Вело написав:Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года.
А теперь его предсказывают все.
ЗИ Тимошенко канешно дура, но евро и рубль укреплялись аналогично.


Ребята, я вам напомню.
Кризис США - ипотечный. Братья Леманы не имеют к нему никакого отношения, они его далекое эхо ... Первые его симптомы начали проявляться в США где-то в середине 2006-го года ... Чуть отчетливе - в 2007-м ... Украина же эти два года жила беззаботно и в жиру ... Казалось, кризис действительно обошел Украину стороной, о чем робко, а потом не робко, говорили наша Юля, Стельмах, правительство и многие-многие другие ...
Но в 2008-м он в Украине неожиданно бахнул. Рукотворно. Никто так и не узнал этих рук. А началось все одним солнечным сентябрьским утром ... Все люди получили смски - ПИБ - банкрот!. Все заборы уже были обписаны этим же, в общественном транспорте уже висели эти же плакаты и листовки ... Весь город был облистован и прочитал - ПИБ - банкрот! На ровном месте. Все побежали на всякий случай в ПИБ, а заодно и в другие банки забирать бабло и менять на доллары ... Вечером уже разразился кризис - у банков уже не было на выдачу гривни, в обменках уже не осталось долларов ...
В чем вы видите аналогию с сегодняшним днем?
Ничего подобного нет.
Общество и ситуация уже другие.
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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:11

  Вело написав:Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года.
А теперь его предсказывают все.


Даже на этом форуме слово - мировой финансовый кризис - было произнесено десятки раз уже в первом полугодии 2008 года.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:11

  yuri_m написав:
  buratinyo написав:про фондовый рынок смешно выглядит, как пугалка.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=m1

Ага, очень смешно, особенно если смотреть месячный график и пытаться там рассмотреть то ,что началось 3 дня назад. Вы за одним арбузом на Камазе ездите? :mrgreen: Вот это надо смотреть:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=d1


Тут важно увидеть цикличность колебаний, которые происходят на рынке. И тогда можно сделать вывод, что это коррекция, а не смена тренда.

Делайте правильные выводы. Я арбузы начинаю кушать только с середины августа. :mrgreen: Надеюсь, Вы доллары по своей "сверхумной" методике по 26 вчера не покупали?

Предпочитаю так смотреть, где видна та самая обычная цикличность.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=w1

Единственно на что надо обратить внимание это золото:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=GC&p=m1
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 06 сер, 2019 19:22, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вело написав:Да, вы ещё ошиблись на три года про укрепление с 5,42 до 5,05

Да, есть такое дело. В апреле 2005 с 5.42 поменяли на 5.05. А в апреле 2008 с 5.05 срезали на 4.85. Но суть дела это не меняет. Кому надо еще в начале 2008 года знали, что в мире жoпа на подходе. Но при этом усиленно укрепляли гривну с 5.05 до 4.65, чтобы подешевле своё личное бабло перегнать в валюту. А потом весь этот навес курса разгребали пересичные украинцы.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:15

  yuri_m написав: нахлобучит его на обрезной фаллос!

  yuri_m написав: а не только всякую хрень на заборах читать!

  yuri_m написав: Флудеры хреновы...

это какой-то культ или детская травма ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:это какой-то культ или детская травма ?

Это оценка содержания написанного текста. И будущих действий упомянутых лиц.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:21

  freeze написав:
  Вело написав:Да, я не помню чтобы кто-то в июле 2008 года предсказывал кризис в сентябре 2008 года.
А теперь его предсказывают все.


Даже на этом форуме слово - мировой финансовый кризис - было произнесено десятки раз уже в первом полугодии 2008 года.


Вы слово кризис говорите тут постоянно как матюкальное слово-паразит в портовой пивной, как волки-волки брехливый пастушок ...
С 2009-го года фондовые индексы выросли на 400%, а вы все еще воюете с кризисом и как забытые в лесу партизаны пускаете под откос эшелоны ...
Выбросьте из головы.
Я вам скажу, когда будет реально приближаться кризис.
У меня дар. И я посвящен.
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Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:25

  yuri_m написав:
  AlexxK написав:"Маленькая ложь рождает большое недоверие" (с)

...особенно когда у читателя одна извилина в голове!

"9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень" - для сравнения берется один отчетный период и второй. Если кто на бронепоезде, то отчеты таких компаний публикуются не каждый месяц. В данном случае раз в полгода. Просто в крайнем отчете прибыль уже не показана, поскольку вся выведена по старым проверенным схемам. Новая власть, а методы старые, Коломойского. Возьмите посмотрите период, когда "Укрнафта" была в руках Бени - там прибыли всегда было кот наплакал.

"І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!" - брался реальный срок у власти. Если кто снова на бронепоезде, то инаугурация Зеленского была 20 мая. Открываем календарь и считаем.

Флудеры хреновы...


Где-то в вашей хронологии Порошенко потерялся :D

Манипуляторы хреновы...
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:30

Стальной индекс обновил годовой минимум.
В условиях падения пром.производства и падения мировых цен на ЖРС это сильно отразится на экспортных поставках украинских металлургов.



Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:Где-то в вашей хронологии Порошенко потерялся :D

Манипуляторы хреновы...

Он может где-то и потерялся, но вот же незадача - все эти решения в пользу Коломойского суды вынесли уже при Зеленском. Почему-то при Порошенко всех этих сладких плюшек Бене никто не преподносил. А тут бац - и сразу так круто попёрло, как из рога изобилия! Только успевай мешки для бабла подтаскивать. "Совпадение? Не думаю..."(с)
yuri_m
 
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