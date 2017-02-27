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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1725172617271728>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:34

  yuri_m написав:
  AlexxK написав:Где-то в вашей хронологии Порошенко потерялся :D

Манипуляторы хреновы...

Он может где-то и потерялся, но вот же незадача - все эти решения в пользу Коломойского суды вынесли уже при Зеленском. Почему-то при Порошенко всех этих сладких плюшек Бене никто не преподносил. А тут бац - и сразу так круто попёрло, как из рога изобилия! Только успевай мешки для бабла подтаскивать. "Совпадение? Не думаю..."(с)



При Пороху ІВК взагалі прятався як щур по швайцаріях...
а тут бац - король бала :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:38

  zzzzzz написав:Стальной индекс обновил годовой минимум.
В условиях падения пром.производства и падения мировых цен на ЖРС это сильно отразится на экспортных поставках украинских металлургов.



Обычная волатильность, обычная коррекция, обычная нервная реакция на сварку Трампа-Си ...
Еще пару месяцев назад цены на руду и металл зашкаливали. Вполне вероятно, что опять вернутся к прежним значениям.
Сохраняй выдержку и спокойствие. :cry:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:12

  Libo написав:
  shapo написав:1) Вам бы с такими талантами в другом месте зарабатывать
2) Сколько времени даете на выполнение вашего прогноза и сколько намерены на него поставить?


У меня жирный доход. В быту коммунизм. Через десять дней следи за нашими гостями и встречами нашего руководства. Настало наше время. Я буду комментировать. Если не забанят. 8)

Огласите пожалуйста ввесь список или не .издите красива. :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:17

  Vadim V написав:Огласите пожалуйста ввесь список или не .издите красива. :cry:


Наберись терпения.
Некоторые моменты имеют деликатный характер и даже могут содержать государственную тайну.
Следи за СМИ и моими сообщениями.
В разведке бывших не бывает.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:21

  yuri_m написав:
  AlexxK написав:Где-то в вашей хронологии Порошенко потерялся :D

Манипуляторы хреновы...

Он может где-то и потерялся, но вот же незадача - все эти решения в пользу Коломойского суды вынесли уже при Зеленском. Почему-то при Порошенко всех этих сладких плюшек Бене никто не преподносил. А тут бац - и сразу так круто попёрло, как из рога изобилия! Только успевай мешки для бабла подтаскивать. "Совпадение? Не думаю..."(с)


Вот в этом Ваша маленькая ложь -

...
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень...

І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!

на что и было вам указано с самого начала.

Соответственно - ваша маленькая ложь привела к большому недоверию ко всему остальному:

1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ"
2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн
3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн
...
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  AlexxK написав:Вот в этом Ваша маленькая ложь

Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?

P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 сер, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vapper_vv написав:Товарищи, интересует ваше мнение, когда наиболее выгодный курс чтобы купить $ до конца этого месяца ?
В прошлом
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:31

  AlexxK написав:на что и было вам указано с самого начала.

А вы без указаний никак ? Надо обязательно указать кому-то :)
Учишь вас учишь, а вы палитесь, как Штирлиц в будёновке с парашутом за спиной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:43

  yuri_m написав:
  AlexxK написав:Вот в этом Ваша маленькая ложь

Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?

P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.


Причем тут цифры?

Речь о сроках и персоналиях
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:46

  pesikot написав:
  AlexxK написав:на что и было вам указано с самого начала.

А вы без указаний никак ? Надо обязательно указать кому-то :)
Учишь вас учишь, а вы палитесь, как Штирлиц в будёновке с парашутом за спиной


"А вы мужчина или женщина?" (с) :D
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