yuri_m написав: AlexxK написав:
Где-то в вашей хронологии Порошенко потерялся
Манипуляторы хреновы...
Он может где-то и потерялся, но вот же незадача - все эти решения в пользу Коломойского суды вынесли уже при Зеленском. Почему-то при Порошенко всех этих сладких плюшек Бене никто не преподносил. А тут бац - и сразу так круто попёрло, как из рога изобилия! Только успевай мешки для бабла подтаскивать. "Совпадение? Не думаю..."(с)
Вот в этом Ваша маленькая ложь -
...
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень...
І це тільки за 2 місяці правління нового преЗедента!
на что и было вам указано с самого начала.
Соответственно - ваша маленькая ложь привела к большому недоверию ко всему остальному:
1. Суд скасував 60 млн. грн податкового боргу "МАУ"
2. Суд пробачив "Укртатнафті" штраф на 1 млрд. грн, а НПК "Галичина" на 326.9 млн грн
3. "МАУ" заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн. дол і т. д.
5. Колишній голова “Укртранснафти” з групи “Приват” Лазорко завдав збитків державі на 456 млн. грн і знятий з розшуку
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед "Приватбанком" на 1,5 млрд. грн
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
8. "Запорізький завод феросплавів", що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд. грн
...
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергію на 350 млн. грн щомісяця