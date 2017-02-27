yuri_m написав:
Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?
P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.
Этот список из десяти прегрешений Зеленского я читаю за последние дни десяток раз.
Причем там нет ни одного решения или указа Зеленского.
Никто из постящих даже не удосужился прочитать постановляющие части решение судов, почему именно суд пробачив !! - какой минстець придумал такую формулировочку )) - или отменил или признал неконституционным что-то. Может там проблема была, что решение, которое отменили, было явно незаконным, штраф, высосанным из пальца как часто бывало в эпоху Порошенко, а НАБУ по закону действительно не имело право аннулировать хозяйственные решения между двумя частными структурами.