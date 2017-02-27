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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1725172617271728

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:57

  yuri_m написав:
  AlexxK написав:Вот в этом Ваша маленькая ложь

Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?

P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.


Этот список из десяти прегрешений Зеленского я читаю за последние дни десяток раз.
Причем там нет ни одного решения или указа Зеленского.

Никто из постящих даже не удосужился прочитать постановляющие части решение судов, почему именно суд пробачив !! - какой минстець придумал такую формулировочку )) - или отменил или признал неконституционным что-то. Может там проблема была, что решение, которое отменили, было явно незаконным, штраф, высосанным из пальца как часто бывало в эпоху Порошенко, а НАБУ по закону действительно не имело право аннулировать хозяйственные решения между двумя частными структурами.
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