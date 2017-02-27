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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 сер, 2019 20:28
AlexxK написав:
Вот в этом Ваша маленькая ложь
Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?
P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Вів 06 сер, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:30
vapper_vv написав:Товарищи, интересует ваше мнение, когда наиболее выгодный курс чтобы купить $ до конца этого месяца ?
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:31
AlexxK написав:
на что и было вам указано с самого начала.
А вы без указаний никак ? Надо обязательно указать кому-то
Учишь вас учишь, а вы палитесь, как Штирлиц в будёновке с парашутом за спиной
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:43
yuri_m написав: AlexxK написав:
Вот в этом Ваша маленькая ложь
Ну да, ну да... Если есть недоверие к изложенному мной материалу, то просто проверьте. Все эти факты общедоступны в открытой печати и интернете. Извинения потом принесете за обвинения во лжи?
P.S. По прибыли "Укрнафты" возможно есть опечатка в цифрах, вполне допускаю.
Причем тут цифры?
Речь о сроках и персоналиях
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:46
pesikot написав: AlexxK написав:
на что и было вам указано с самого начала.
А вы без указаний никак ? Надо обязательно указать кому-то
Учишь вас учишь, а вы палитесь, как Штирлиц в будёновке с парашутом за спиной
"А вы мужчина или женщина?" (с)
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:58
yuri_m написав: Ужаснётесь от грядущих перспектив!
Давайте ужасаться по мере поступления ужасов.
А то тут перед президентскими выборами были сотни постов, что если Зеленский выиграет, то все пропало, надо эмигрировать, будем стоять на коленях, гривна рухнет, даже опросник был насколько обесцениться гривна после выборов.
Прошло несколько месяцев, все бодры, никто не эмигрировал, гривна крепка.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 22:08
Сибарит написав: Долярчик написав:
...попав на гілку "політичні дискусії"
..................................
...а злі язики говорять, що я флудер і троль.....
- Да что мы все о политике? Давайте поговорим о чем-нибудь высоком!
- О налогах?
Лучше о исполнении бюджета
Живите своим умом!
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Додано: Вів 06 сер, 2019 23:16
yuri_m написав: Surfer написав:
Гривна укрепляется, ЗВР ростут, что ж такое ? А нам после выборов некоторые особо соевые обещали курс за 100
Да-да-да, скоро за килограмм долларов будут давать 1 гривню!
Подобную схему мы уже проходили летом 2008 года. Тоже на всех углах пели "гривна самая крепкая валюта в мире! с 5.05 быстро укрепилась до 4.65! а дальше будет 4, 3, и даже 2! быстрее сливайте ваши вонючие доллары!"
Что было потом - история молчит, скромно потупив взор... В мире фонда валится, инвесторы бегут в золото и доллар, на горизонте уже маячит новый финансовый кризис, но гривна же крепче всех! Ничему идиотов жизнь не учит... Будет вам и 100, и может даже 150. Не спешите, Беня знает толк в деле окучивания лохов. Сначала приласкает, чтобы клиент расслабился и получил удовольствие - а потом одним резким движением нахлобучит его на обрезной фаллос!
Беню впутать в кучу с мировым кризисом , как будто это его злая придумка, чтобы обвалить гривну, и этот понос выдавать на гора вместе со своими нездоровыми сексуальными фантазиями. И это говорят порохоботы нахлобученные своим соевым раз с 8 до 28 - почти в 4 раза а потом еще почти всей страной нахлобученные не единожды на президентских и парламентских, вот уж действительно история идиотов ничему не учит. В общем - обычный порохоботский батхерт, не достойный внимания.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 01:20
Libo написав:
Но в 2008-м он в Украине неожиданно бахнул. Рукотворно. Никто так и не узнал этих рук.
Правильно сформулированный вопрос содержит в себе ответ. Найти эти руки и отрубить им голову
. И тогда в финансовом (и всём остальном) мире воцарится стабильность и спокойствие.
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