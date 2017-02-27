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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 07:26
Libo написав:
Вы слово кризис говорите тут постоянно как матюкальное слово-паразит в портовой пивной, как волки-волки брехливый пастушок ...
С 2009-го года фондовые индексы выросли на 400%,
Вот это то и говорит о приближении очередного пушного зверька.
Безудержный рост фонды на фоне более чем скромного роста (а кое-где и стагнации) реальной экономики
Как там было сказано - "Когда даже чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка"
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:43
Блин, специально решил ничего не писать чтобы не спугнуть ни кабанчиков ни оленей, но загончик уже сдулся
Как так?! Кабанчики, давайте активнее! Мне надо хотя бы 26.50 для слива
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:50
Знатоки драг металлов, объясните пожалуйста, почему разные сайты светят разные цены на золото.
Здесь 1494https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=GC
А здесь 1482http://www.quote-spy.com/
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:58
zzzzzz Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост
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Den
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:00
Den написав:zzzzzz
Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост
я подумал что это разные фьючерсы
какая цена на споте сейчас и какая цена фьюча ?
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zzzzzz
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