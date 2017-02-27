Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 сер, 2019 07:26
Libo написав:
Вы слово кризис говорите тут постоянно как матюкальное слово-паразит в портовой пивной, как волки-волки брехливый пастушок ...
С 2009-го года фондовые индексы выросли на 400%,
Вот это то и говорит о приближении очередного пушного зверька.
Безудержный рост фонды на фоне более чем скромного роста (а кое-где и стагнации) реальной экономики
Как там было сказано - "Когда даже чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка"
Теперь уже точно не вернусь
Shram
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:43
Блин, специально решил ничего не писать чтобы не спугнуть ни кабанчиков ни оленей, но загончик уже сдулся
Как так?! Кабанчики, давайте активнее! Мне надо хотя бы 26.50 для слива
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:50
Знатоки драг металлов, объясните пожалуйста, почему разные сайты светят разные цены на золото.
Здесь 1494
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=GC
А здесь 1482
http://www.quote-spy.com/
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 07:58
zzzzzz Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост
Den
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:00
Den написав: zzzzzz
Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост
я подумал что это разные фьючерсы
какая цена на споте сейчас и какая цена фьюча ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:06
zzzzzz 1486 -спот 1500 фьюч
Den
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:12
Реальна ціна на золото це та по якій у вас його примуть в ломбардах вашого міста
а золото це те що можна віднести в ломбард , або відділення банку і отримати за 5 хв, після перевірки справжності і ваги, готівкові гроші. Все інше до золота має таке ж відношення як я до великого балету .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:18
yama написав:
Реальна ціна на золото це та по якій у вас його примуть в ломбардах вашого міста
а золото це те що можна віднести в ломбард , або відділення банку і отримати за 5 хв, після перевірки справжності і ваги, готівкові гроші. Все інше до золота має таке ж відношення як я до великого балету .
Шо ты несёш ... Возможно в селе да .. Ломбард это 585 слитки это 999 ... Цены в ломбардах и банках отличаются на порядок ...PS банки на золото меняют курсы как на валюту каждый день (опираясь на лондонский фиксинг)
Den
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:22
Den
так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.
Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн)
дата розрахунку: 06.08.2019 починає діяти з: 07.08.2019 Золото 374092.21 Срiбло 4218.57 Платина 219053.21 Палладiй 367988.92
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 сер, 2019 08:25
zzzzzz
Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь
Так что просто для информации ...
Den
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