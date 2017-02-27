RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1726172717281729>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:26

  Libo написав:Вы слово кризис говорите тут постоянно как матюкальное слово-паразит в портовой пивной, как волки-волки брехливый пастушок ...
С 2009-го года фондовые индексы выросли на 400%,


Вот это то и говорит о приближении очередного пушного зверька.
Безудержный рост фонды на фоне более чем скромного роста (а кое-где и стагнации) реальной экономики

Как там было сказано - "Когда даже чистильщик обуви начинает интересоваться акциями, надо срочно уходить с рынка"
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин, специально решил ничего не писать чтобы не спугнуть ни кабанчиков ни оленей, но загончик уже сдулся :( Как так?! Кабанчики, давайте активнее! Мне надо хотя бы 26.50 для слива :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 13.06.15
Подякував: 189 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:50

Знатоки драг металлов, объясните пожалуйста, почему разные сайты светят разные цены на золото.

Здесь 1494
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=GC

А здесь 1482
http://www.quote-spy.com/
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34514
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7058 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 07:58

zzzzzz Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост
Den
 
Повідомлень: 393
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:00

  Den написав:zzzzzz Одни спот другие фьюч .Ps Если фьюч больше спота значит верят в дальнейший рост

я подумал что это разные фьючерсы

какая цена на споте сейчас и какая цена фьюча ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34514
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7058 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:06

zzzzzz 1486 -спот 1500 фьюч
Den
 
Повідомлень: 393
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:12

  zzzzzz написав:Знатоки драг металлов, объясните пожалуйста, почему разные сайты светят разные цены на золото.

Здесь 1494
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=GC

А здесь 1482
http://www.quote-spy.com/

Реальна ціна на золото це та по якій у вас його примуть в ломбардах вашого міста :) а золото це те що можна віднести в ломбард , або відділення банку і отримати за 5 хв, після перевірки справжності і ваги, готівкові гроші. Все інше до золота має таке ж відношення як я до великого балету .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1925 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:18

  yama написав:
  zzzzzz написав:Знатоки драг металлов, объясните пожалуйста, почему разные сайты светят разные цены на золото.

Здесь 1494
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=d1&t=GC

А здесь 1482
http://www.quote-spy.com/

Реальна ціна на золото це та по якій у вас його примуть в ломбардах вашого міста :) а золото це те що можна віднести в ломбард , або відділення банку і отримати за 5 хв, після перевірки справжності і ваги, готівкові гроші. Все інше до золота має таке ж відношення як я до великого балету .

Шо ты несёш ... Возможно в селе да .. Ломбард это 585 слитки это 999 ... Цены в ломбардах и банках отличаются на порядок ...PS банки на золото меняют курсы как на валюту каждый день (опираясь на лондонский фиксинг)
Den
 
Повідомлень: 393
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:22

Den
так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.


Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн)
дата розрахунку: 06.08.2019
починає діяти з: 07.08.2019
Золото 374092.21
Срiбло 4218.57
Платина 219053.21
Палладiй 367988.92
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34514
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3355 раз.
Подякували: 7058 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:25

zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...
Den
 
Повідомлень: 393
З нами з: 18.06.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1726172717281729>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: starsn, zzzzzz і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
31 1845
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 09:09
asti
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1545, 1546, 1547
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15460 1836201
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 00:02
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6674 1441097
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 10:53
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.