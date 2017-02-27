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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1726172717281729

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 264
вище 25.65
51%
135
25.55 - 25.6499
9%
24
25.45 - 25.5499
7%
18
25.40 - 25.4499
7%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
6
нижче 25.25
19%
49
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:26

  zzzzzz написав:Den
так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.


Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн)
дата розрахунку: 06.08.2019
починає діяти з: 07.08.2019
Золото 374092.21
Срiбло 4218.57
Платина 219053.21
Палладiй 367988.92


Может будет интересно.
Немножко коряво, гугл-переводчик

Владимир Путин имеет свой центральный банк, который в настоящее время покупает от 4 до 5 тонн золота. Каждую неделю Он делал это в течение многих месяцев. Почти незаметно для мировой общественности, Путин начал крупнейшую мировую спекуляцию золотом за последние десятилетия. Запасы золота в России сейчас превышают 2000 тонн. Только в июне Москва купила 18,66 тонн драгоценного металла. С начала года золотые запасы Путина выросли на 100 тонн.
Спекуляция Путина, похоже, работает. Поскольку цена на золото выросла на 20 процентов за один год и сейчас достигла шестилетнего максимума, российские резервы арифметически увеличились примерно на 20 миллиардов долларов. Аналитики оценивают стоимость драгоценного металла в хранилищах российского центрального банка в более чем 100 миллиардов долларов.
Всемирный совет по золоту определил, что российский центральный банк уже был крупнейшим в мире покупателем золота в прошлом году - 274,3 тонны было выбрито в Москве, в том числе с долларом, который был освобожден от продажи государственных облигаций США.

https://www.n-tv.de/politik/politik_per ... 89075.html
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:27

  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:29

freeze
ну это уже давно не секрет, 80% внутренней добычи золота в рашке скупает ЦБ

Вот официальные данные ЦБ РФ по остаткам в ЗВР в разрезе в том числе и по золоту.
Из 518 млрд , золота на 100 млрд . С 2014 остатки выросли в 2 раза.

https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/2019/08/07/38658835/ шутка года) и Вы думаете, что эта "мадам" прийдёт???тогда я вам сочувствую....
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:01

freeze

В этом году еще и Польша купила в свои резервы 100 тонн золота.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:15

  zzzzzz написав:
  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))


Ну почему ничего?
Инвестиционные монеты может.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:18

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 40 860,20(44 274,44 − 3 414,24(− 737,34)) млн.
Овернайти дебет 15% - 20 243(18 387 + 1 856(+ 2 927)) млн.
Овернайти кредит 19% - 88,3 (87,8 + 0,5(+ 0,7)) млн.

Загальна ліквідність 40 860,20 + 20 243 - 88,3 = 61 014,90 (62 573,64 - 1 558,74(+ 2 188,96)) млн. гривень.

І коррахунки і загальна ліквідність сьогодні впали.

Гроші на коррахунках бездіяльні. Лепше тримати хоча б на дебіті овернайта під 15 відсотків річних! Овернайти знову добряче виросли .

Не дивлячись на те що сьогодні розраховуватись за вчорашній аукціон розміщення первинних ОВДП (залучили 2,7 млрд.грн ), ліквідність таки підсушили, бо сьогодні погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-07
, яке має призвести до сбільшення грошей на коррахунках.

Коррахунки ще нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік, та також трохи впала. Ліквідності замало для росту курсу валюти.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:36

  zzzzzz написав:
  Den написав:zzzzzz Возможно .... Просто НБУ не игрок и у него не купишь и не продашь :) Так что просто для информации ...

пересичный у НБУ вообще ничего не может купить )))

Я покупал). 25,52 - 25,68 в нашей деревне.
Дурень думкою багатіє
starsn
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