zzzzzz написав:Den так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.
Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн) дата розрахунку: 06.08.2019 починає діяти з: 07.08.2019 Золото 374092.21 Срiбло 4218.57 Платина 219053.21 Палладiй 367988.92
Может будет интересно. Немножко коряво, гугл-переводчик
Владимир Путин имеет свой центральный банк, который в настоящее время покупает от 4 до 5 тонн золота. Каждую неделю Он делал это в течение многих месяцев. Почти незаметно для мировой общественности, Путин начал крупнейшую мировую спекуляцию золотом за последние десятилетия. Запасы золота в России сейчас превышают 2000 тонн. Только в июне Москва купила 18,66 тонн драгоценного металла. С начала года золотые запасы Путина выросли на 100 тонн. Спекуляция Путина, похоже, работает. Поскольку цена на золото выросла на 20 процентов за один год и сейчас достигла шестилетнего максимума, российские резервы арифметически увеличились примерно на 20 миллиардов долларов. Аналитики оценивают стоимость драгоценного металла в хранилищах российского центрального банка в более чем 100 миллиардов долларов. Всемирный совет по золоту определил, что российский центральный банк уже был крупнейшим в мире покупателем золота в прошлом году - 274,3 тонны было выбрито в Москве, в том числе с долларом, который был освобожден от продажи государственных облигаций США.
І коррахунки і загальна ліквідність сьогодні впали.
Гроші на коррахунках бездіяльні. Лепше тримати хоча б на дебіті овернайта під 15 відсотків річних! Овернайти знову добряче виросли .
Не дивлячись на те що сьогодні розраховуватись за вчорашній аукціон розміщення первинних ОВДП (залучили 2,7 млрд.грн ), ліквідність таки підсушили, бо сьогодні погашення 5 889 890 000 грн. ОВДП http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-07 , яке має призвести до сбільшення грошей на коррахунках. Коррахунки ще нижчі за розміри нормативів, загальна ліквідність нижче середньої за рік, та також трохи впала. Ліквідності замало для росту курсу валюти.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.