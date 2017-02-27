Додано: Сер 07 сер, 2019 08:26

zzzzzz написав: Den

так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.





Офіційні курси банківських металів за 10 тройських унцій (грн)

дата розрахунку: 06.08.2019

починає діяти з: 07.08.2019

Золото 374092.21

Срiбло 4218.57

Платина 219053.21

Палладiй 367988.92 так и НБУ каждый день устанавливает официальные курсы по 4 банковским металлам.

Может будет интересно.Немножко коряво, гугл-переводчикВладимир Путин имеет свой центральный банк, который в настоящее время покупает от 4 до 5 тонн золота. Каждую неделю Он делал это в течение многих месяцев. Почти незаметно для мировой общественности, Путин начал крупнейшую мировую спекуляцию золотом за последние десятилетия. Запасы золота в России сейчас превышают 2000 тонн. Только в июне Москва купила 18,66 тонн драгоценного металла. С начала года золотые запасы Путина выросли на 100 тонн.Спекуляция Путина, похоже, работает. Поскольку цена на золото выросла на 20 процентов за один год и сейчас достигла шестилетнего максимума, российские резервы арифметически увеличились примерно на 20 миллиардов долларов. Аналитики оценивают стоимость драгоценного металла в хранилищах российского центрального банка в более чем 100 миллиардов долларов.Всемирный совет по золоту определил, что российский центральный банк уже был крупнейшим в мире покупателем золота в прошлом году - 274,3 тонны было выбрито в Москве, в том числе с долларом, который был освобожден от продажи государственных облигаций США.